İzmir'de olay
Eskişehir’in hocası Alpay Özalan 90’da Meye’ye faul gerekçesiyle hakeme itiraz ederken, Jahovic’in golü geldi. Özalan’ın sahadan çektiği Es Es 15 dakika sonra geri döndü ancak hakem Serkan Tokat maçı tatil etti
TFF 1. Lig'de dün oynanan Göztepe- Eskişehirspor maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Göztepe'nin 90 artı 2'nci dakikada Jahovic'in attığı golün ardından faul gerekçesiyle Eskişehirsporlu futbolcular soyunma odasına gitti ve maç yarıda kaldı. Golden önce Eskişehirsporlu Meye gole giderken Schewechlen ile girdiği ikili mücadelede yere düştü. Ancak hakem Serkan Tokat devam kararı verdi. Pozisyonun ardından Göztepe golü bulunca Eskişehirsporlu oyuncular, teknik ekip ve yedek kulübesi hakemlere itiraz etti. Ancak karar değişmeyince Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan takımı sahadan çekti. Eskişehirsporlu futbolcular 15 dakika sonra sahaya döndü ancak bu kez hakemler maçı tatil etti. 2-1 Göztepe'nin üstünlüğü olan maçla ilgili son kararı federasyon verecek.
ŞİMDİ NE OLACAK?
TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 1. Fıkrasının (a) bendine göre Eskişehirspor'un 3 puanını silecek, karşılaşmayı Göztepe'nin 3-0 lehine tescil adecek. Ayrıca yapılan tüm masrafların da Eskişehirspor klübünden tahsil edeceği kaydedildi. Ayrıca federasyonun 3 yıl önce verdiği talimat doğrultusunda hakemlerin takımların sahayı terk etmesinin ardından maçı yeniden başlatmayacağı bildirilimişti.
ŞİMDİ NE OLACAK?
TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 1. Fıkrasının (a) bendine göre Eskişehirspor'un 3 puanını silecek, karşılaşmayı Göztepe'nin 3-0 lehine tescil adecek. Ayrıca yapılan tüm masrafların da Eskişehirspor klübünden tahsil edeceği kaydedildi. Ayrıca federasyonun 3 yıl önce verdiği talimat doğrultusunda hakemlerin takımların sahayı terk etmesinin ardından maçı yeniden başlatmayacağı bildirilimişti.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
İzmir'de olay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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