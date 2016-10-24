Ekişehirsporlu futbolcular, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle devam eden maçın sondakikalarında teknik direktör Alpay Özalan'ın talimatıyla soyunma odasına gitti.

90+1. dakikada Yahovic'in attığı golün ardından saha karıştı. Eskişehirspor cephesi Göztepe'nin attığı gol öncesinde Eskişehirsporlu futbolcuya faul yapıldığı gerekçesiyle uzun süre itiraz etti. Eskişehirsporlular, golden önce oyuncuları Axel Meye'nin bariz gol pozisyonundayken düşürüldüğünü ve kırmızı kart verilmesi gerektiğini savundu. Bu pozisyondan sonra Göztepe kornerden golü buldu.

Bu golün ardından Alpay Özalan takımını sahadan çekti. Bunun ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.







3 PUANI SİLİNECEK

Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın takımı sahadan çekmesinin ardından tatil edilen Göztepe maçı sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kırmızı-siyahlı kulübün 3 puanını sileceği belirtildi.

Bu yaşanan olay sonrası TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 1. Fıkrasının (a) bendine göre Eskişehirspor'un 3 puanını sileceği ve müsabaka için yapılan tüm masrafların da kulüpten tahsil edeceği kaydedildi.

Eskişehirspor, sahadan çekilmesi sonucunda 3-0 hükmen mağlup sayılacak.