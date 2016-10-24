18 dakikada Balıkesir şov
Balıkesir, Mersin’i Bekamenga (3) ve Kethevoama’yla 18 dakikada devirdi
TFF 1. Lig'de Balıkesir, Mersin'e gol yağdırdı. Kırmızı-beyazlılar ilk yarısı golsüz biten maçta, 2. yarıda coştu. Balkes'in Kamerunlu golcüsü 30 yaşındaki Bekamenga, 60, 67 ve 78'deki hat-trick'iyle ligde 8. maçında 8 gole ulaştı. Diğer gol aynı yaştaki Orta Afrikalı Kethevoama'dan geldi. Mersin'de Tolga sadece tabelayı değiştirirken, Akdeniz ekibi, son 3 maçta sıfır çekti. Balıkesir ise dışarıda ilk kez kazanırken, 2 haftalık galibiyet hasretine de son verdi.
KRİTİK GÜN YARIN
TFF 1. Lig'de daha önce 3 puanı silinen Denizli, eski futbolcusu Norman Sylla'nın 241 bin euro alacağını yarına kadar ödemezse 6 puanı daha silinecek. Bu arada istifa eden başkan Süleyman Urkay'ın durumu bugünkü toplantıda netlik kazanacak.
KRİTİK GÜN YARIN
TFF 1. Lig'de daha önce 3 puanı silinen Denizli, eski futbolcusu Norman Sylla'nın 241 bin euro alacağını yarına kadar ödemezse 6 puanı daha silinecek. Bu arada istifa eden başkan Süleyman Urkay'ın durumu bugünkü toplantıda netlik kazanacak.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
18 dakikada Balıkesir şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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