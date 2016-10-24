 18 dakikada Balıkesir şov – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    18 dakikada Balıkesir şov

    18 dakikada Balıkesir şov

    Balıkesir, Mersin’i Bekamenga (3) ve Kethevoama’yla 18 dakikada devirdi

    'de Balıkesir, Mersin'e gol yağdırdı. Kırmızı-beyazlılar ilk yarısı golsüz biten maçta, 2. yarıda coştu. Balkes'in Kamerunlu golcüsü 30 yaşındaki Bekamenga, 60, 67 ve 78'deki hat-trick'iyle ligde 8. maçında 8 gole ulaştı. Diğer gol aynı yaştaki Orta Afrikalı Kethevoama'dan geldi. Mersin'de Tolga sadece tabelayı değiştirirken, Akdeniz ekibi, son 3 maçta sıfır çekti. Balıkesir ise dışarıda ilk kez kazanırken, 2 haftalık galibiyet hasretine de son verdi.

    KRİTİK GÜN YARIN
    TFF 'de daha önce 3 puanı silinen Denizli, eski futbolcusu Norman Sylla'nın 241 bin euro alacağını yarına kadar ödemezse 6 puanı daha silinecek. Bu arada istifa eden başkan Süleyman Urkay'ın durumu bugünkü toplantıda netlik kazanacak.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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