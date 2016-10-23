 Bolu Beyi'nden muhteşem dönüş – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Bolu Beyi'nden muhteşem dönüş

    Bolu Beyi'nden muhteşem dönüş

    , 25. dakikada Özgür Can Özcan’ın (P) golüyle yenik duruma düştüğü deplasmanından zaferle döndü. İki gol atan Poepon yıldızlaştı, ikinciliğe yerleşti

    TFF 'in 7. haftasında Boluspor deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yendi. 25'inci dakikada Volkan, Özgür İleri tarafından ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Özgür Can fileleri havalandırdı: 1-0. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğüy le tamamlandı. 69'da Boluspor eşitliği sağladı. Emre'nin kullandığı köşe atışına arka direkte bomboş kalan Poepon yükseldi ve kafayla skora eşitlik getirdi: 1-1. 82'nci dakikada orta sahada kazanılan top ile yeşil beyazlıların kalesine yüklenen konuk takım da Poepon yaklaşık 25 metreden sert vurdu ve skoru belirledi: 1-2.

    Denizli'den Antep'e çelme
    TFF 'in 8. haftasında Denizlispor, sahasında BB Gaziantep'i 2-1 yendi. İlk yarısı golsüz biten maçın 48. dakikasında Ziya ile öne geçen ev sahibi ekip, 54'te Perovic ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin sonucunu 81'de Antepli Muhammet Reis belirledi. Denizlispor bu sonuçla bu sezonki 3. galibiyetini aldı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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