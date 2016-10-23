Bolu Beyi'nden muhteşem dönüş
Boluspor, 25. dakikada Özgür Can Özcan’ın (P) golüyle yenik duruma düştüğü Giresunspor deplasmanından zaferle döndü. İki gol atan Poepon yıldızlaştı, Boluspor ikinciliğe yerleşti
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yendi. 25'inci dakikada Volkan, Özgür İleri tarafından ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Özgür Can fileleri havalandırdı: 1-0. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğüy le tamamlandı. 69'da Boluspor eşitliği sağladı. Emre'nin kullandığı köşe atışına arka direkte bomboş kalan Poepon yükseldi ve kafayla skora eşitlik getirdi: 1-1. 82'nci dakikada orta sahada kazanılan top ile yeşil beyazlıların kalesine yüklenen konuk takım da Poepon yaklaşık 25 metreden sert vurdu ve skoru belirledi: 1-2.
Denizli'den Antep'e çelme
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Denizlispor, sahasında BB Gaziantep'i 2-1 yendi. İlk yarısı golsüz biten maçın 48. dakikasında Ziya ile öne geçen ev sahibi ekip, 54'te Perovic ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin sonucunu 81'de Antepli Muhammet Reis belirledi. Denizlispor bu sonuçla bu sezonki 3. galibiyetini aldı.
Denizli'den Antep'e çelme
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Denizlispor, sahasında BB Gaziantep'i 2-1 yendi. İlk yarısı golsüz biten maçın 48. dakikasında Ziya ile öne geçen ev sahibi ekip, 54'te Perovic ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin sonucunu 81'de Antepli Muhammet Reis belirledi. Denizlispor bu sonuçla bu sezonki 3. galibiyetini aldı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Bolu Beyi'nden muhteşem dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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