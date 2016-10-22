Lider doludizgin
Yeni Malatya 8. haftanın açılış maçında Manisa’yı Amutu ve Dialiba’nın (2) golleriyle devirdi. 1. Lig’de henüz hafta tamamlanmadan liderliğini garantiledi
5 DAKİKADA 3 GOL ATILDI
Malatya'da 2. yarıda gol şov vardı. 73'te Ahmet Burak'ın soldan ortasında Dialiba kafayla farkı ikiye çıkardı. 76'da Malatya savunmasının pas anlaşmazlığında araya giren Dimov, takımını umutlandırdı. Ancak 78'de 28 yaşındaki Senegalli orta saha Dialiba, 7. maçında 7. golünü soldan sert bir vuruşla atarken, liderliği ilan etti: 3-1. Malatya art arda 3. galibiyetini alırken, 5'te sıfır çeken Manisa kötü gidişe 'dur' diyemedi.
ADANA DEMİR: 1 ELAZIĞSPOR: 1
Adana Demirspor, sahasında Elazığspor'u 1-0 yendi. Maçın tek golünü 41. dakikada penaltıdan Pote attı. İlk yarı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda gol olmayınca Adana Demir sahadan 3 puanla ayrıldı.
32 YIL SONRA DEV RANDEVU
TFF 1. Lig'in şampiyonluk adayları Göztepe ve Eskişehir, yarın Bornova Stadı'nda 32 yıl sonra gelen randevunun heyecanını yaşayacak. İki takım en son 1983-84'te karşılaşmış, kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Es Es olmuştu.
1461 TRABZON-MENEMEN BLD: 1-1
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8. haftanın açılış maçında 1461 Trabzon evinde Menemen Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Ligde bordo-mavililer 9 puanla 12. sıraya çıkarken, Menemen Bld. puanını 13 yapıp üçüncülüğe yükseldi.
BANDIRMASPOR'DA 4 KADRO DIŞI
TFF 1. Lig'in yeni takımı Bandırma'da 4 futbolcu süresiz kadro dışı. Ümraniye maçı öncesi Serkan Sözmen, Doğan Karakuş, İ.Yiğit Gökoğlan ve Furkan Soyalp'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:08
- Riva satışında G.Saray zararda mı?
Toplam 7
Yorum
Emrullah Kusura bakmayın beyler bu adam herşeyin ve neyin ne oldğuna çok güzel farkında zamanında yapılan transferlere bı bakın lutfen. bir durumu olayı kişiyi veya başka v.s şeyleri yazarken olayın kaynağına bakın galatasaray bu yıllık faızı nasıl kapatacak yoksa soylermısınız kaynak olmayınca nasıl olacak ben bu adama hak veriyorum yanlışları illaki vardır hatasız kul olmaz ama bu adam durumu düzeltemye çalıyor inşallah hayırlısı olur...
- İşte alacağı yıllık ücret!
Toplam 1
Yorum
Barca İspanya'da Aldıgı Paranın Yarısı vergiye gidiyo Yani Neymar 7,5m euro alıcak Van persie fenerden 7m euro alıyo
- Ataman faturayı takıma kesti
Toplam 2
Yorum
Galatasaray Ergin Ataman 2 avrupa maçında Koç'lugunun Kabiliyetsizliklerle dolu oldugunu görduk faturayı takıma kesmek yerine takıma yetmeyi denesen daha faydalı olursun burası Galatasaray Burda Suclu Aranmaz Başarı Aranır.
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