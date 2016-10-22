 Lider doludizgin – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Lider doludizgin

    Lider doludizgin

    Yeni Malatya 8. haftanın açılış maçında Manisa’yı Amutu ve Dialiba’nın (2) golleriyle devirdi. ’de henüz hafta tamamlanmadan liderliğini garantiledi

    'de Y.Malatya fırtınası dinmiyor. Sarı-siyahlılar Manisa engelini de 3 golle aşıp 8. haftada lider kalmayı şimdiden garantiledi. 10'da sol çaprazdan giren Amutu, Nuri'yi driplingle geride bıraktı. 23 yaşındaki Nijeryalı golcü kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert bir plaseyle gol perdesini açtı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

    5 DAKİKADA 3 GOL ATILDI
    Malatya'da 2. yarıda gol şov vardı. 73'te Ahmet Burak'ın soldan ortasında Dialiba kafayla farkı ikiye çıkardı. 76'da Malatya savunmasının pas anlaşmazlığında araya giren Dimov, takımını umutlandırdı. Ancak 78'de 28 yaşındaki Senegalli orta saha Dialiba, 7. maçında 7. golünü soldan sert bir vuruşla atarken, liderliği ilan etti: 3-1. Malatya art arda 3. galibiyetini alırken, 5'te sıfır çeken Manisa kötü gidişe 'dur' diyemedi.

    ADANA DEMİR: 1 ELAZIĞSPOR: 1
    Adana Demirspor, sahasında 'u 1-0 yendi. Maçın tek golünü 41. dakikada penaltıdan Pote attı. İlk yarı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda gol olmayınca Adana Demir sahadan 3 puanla ayrıldı.

    32 YIL SONRA DEV RANDEVU
    TFF 'in şampiyonluk adayları Göztepe ve Eskişehir, yarın Bornova Stadı'nda 32 yıl sonra gelen randevunun heyecanını yaşayacak. İki takım en son 1983-84'te karşılaşmış, kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Es Es olmuştu.

    1461 TRABZON-MENEMEN BLD: 1-1
    Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8. haftanın açılış maçında 1461 Trabzon evinde Menemen Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Ligde bordo-mavililer 9 puanla 12. sıraya çıkarken, Menemen Bld. puanını 13 yapıp üçüncülüğe yükseldi.

    BANDIRMASPOR'DA 4 KADRO DIŞI
    TFF 'in yeni takımı Bandırma'da 4 futbolcu süresiz kadro dışı. Ümraniye maçı öncesi Serkan Sözmen, Doğan Karakuş, İ.Yiğit Gökoğlan ve Furkan Soyalp'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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