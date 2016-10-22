Denizli'den istifa açıklaması
Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, yönetim kurulu toplantısında istifasını sunacağını açıkladı.
Açıklamasına devam eden Urkay, "11 Temmuz'da kulüp başkanlığına geldim. Gelirken de kulübün ne kadar borcu var, ne kadar sıkıntısı var hiç bakmadım. Denizlispor hizmeti, kendimce çok değerlidir diye düşündüm, anlamı olur düşündüm. Borçları, şunları bunları başaracaktır diye düşündüm. Bu şehrin bu dinamizme sahip olduğunu düşünüyordum. Bugün geldiğim nokta itibariyle, 11 Temmuz'da çok yanıldığımı düşünüyorum. Ne bu camia, ne bu şehir bu takımı hak etmiyor. Bunu net olarak söylüyorum. Kulüp başkanlığını çok anlamlı ve değerli olarak düşünüyordum. Kendi adıma, bugün itibariyle utanılacak bir olarak düşünüyorum. Futbolcuların kavga ederek, mücadele ederek aldığı puanları, geçmişin hataları yüzünden sildirmeleri benim onuruma dokunuyor ve üzülüyorum. Ben futbolcuların yanına gitmekten utanıyorum. Ben onlarla birlikte olmaktan utanır hale geldim" dedi.
Bilet, kombine alınmamasından yakınan Urkay, "Bu şehir bu futbola bir çözüm üretmesi gerekiyor. Şimdi gördüğüm kadarıyla sıkıntının kaynağı ben olarak algılıyorum. Bu takıma sahip çıkması kendimi görüyorum. Şimdi biraz sonra yönetim kurulu toplantımız olacak. Yönetim kuruluna istifamı sunacağım. Üzülüyorum, futbol adına üzülüyorum. Ben bu takımı ileri taşımak adına gelmiştim. Bu takımın ileriye taşınacağına, borçlarının ödeneceğine inanıyordum. Ama geldiğim günden bu yana bir göğüs reklamımız bile yok. Bir sırt reklamı alamıyoruz. Bilmiyorum, başka bir şehirde reklamın desteği olmadığı bir takım olur mu? Bir tane kombine satamıyorum, bir tane bilet alınmaz mı? Ben ticaret odasına, sanayi odasına bir tane kombine satamıyorum" diye konuştu.
26 Ekim'de 6 puanlarının silineceğini belirten Urkay, "Deplasman giderlerini kendi cebimden ödüyorum, kimse bunu bilmiyor. Ben bu çocuklara bakmaktan utanıyorum, onların emeklerini heba etmekten utanıyorum. Bu şehre bu kadar mı? Yazık. Sosyal medyadan söylüyorlar, şunu alsana, şunu satsan, kimse bilmiyor, eşimin kredi kartı ile çocukların deplasman giderlerini sağlıyorum. Bu şehir birazcık destek olur" şeklinde konuştu.
"İstifamı sunacağım"
İstifa edeceğinden kimsenin haberi olmadığını belirten Urkay, "Yönetim kurulu üyeleri ile görüşmedim. Ben arkadaşlarımla görüşeceğim, konuşmuş da değilim. Kendi kararım, üç gündür süren bir süreç. Arkadaşlarımın düşünceleri ne olur onu bilmiyorum. En az seyirci, en az kombine satışı olduğu, burada 20 tane belediyemiz var. 300 bin lira bir destek yeterlidir. 600 bin lira için 6 puanımız siliniyor. Bu kulüpte geçen sene 3 puan alacağız diye 750 bin lira primler verildi. Toplamda 2 milyon için bu kulübün 6 puanın silinmesi ve geleceğinin riske atılması değer mi? Bardağı taşıran son damla oldu. Ben 11 Temmuz'dan beri diyorum, bu kulübün borçları ödenir. Bu borçlar bu şehir için çok değildir. Biz, gelirimizden fazla 1 lira fazla borç yaparsak, kendi cebimizden ödeyeceğiz diye taahhüt ettik. Neymiş, efendim geçmişten borç yapılmış, bana ne geçmişten borç yapılmışsa, geçmişte borç yapana bir şey söyleme, bütün cezayı yönetime ödeyin diyorsun" ifadelerini kullandı.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:19
- Yeni gözde Tarkan
Toplam 4
Yorum
çççççççççç çöplerle uğraşmayın
- Kıvılcımı çaktı
Toplam 7
Yorum
cenk Napoli galiiyeti kimseyi aldatmasın diyorum ! Beşiktaş halâ iyi futbol oynamıyor ! Şampiyonlar liginde ve süper lig maçlarında santrafor deniyoruz ! Abuobakar'ın 2 golü ile göklere çıkarılacak bir oyuncu olmadığını herkes görecek ! Kimse bahsetmiyor ama takıma en faydaklı adam şu an için Caner...O da gelmeseydi şu anda herkes karalar bağlıyor olacaktı !
- İşte o rakam
Toplam 17
Yorum
EN BÜYÜK FENERBAHÇE YİNE BURAYI GALATASARAYLILAR DOLDURMUŞ BOL KESEDEN ATIYORLAR KENDİLERİNİN MİLYONLAR ÜSTÜNDE BORCU VAR FENERİN AZ OLUNCA ZORLARINA GİDİYOR HADİ KENDİ SAYFANIZA BAK RİVAYLA FLORYAYIDA KAYBEDİYORSUNUZ AÇLIKTAN ONLARA SARILDINIZ :)
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