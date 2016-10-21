Yeni Malatyaspor-Manisaspor: 3-1

10'uncu dakikada sol kanatta topla birlikte cezasahası içerisine giren Amamchı, kalecinin bacakları arasından topu ağlarla buluşturdu:1-0

73'ıni dakikada sol kanattan Ahmet Burak Solakel'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Dialiba çok iyi yükseldi, onun vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu:2-0

74'uncu dakikada Manispor'da gelişen atakta Eneramo'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Dimov topu defans oyuncularının arasından ağlarla buluşturdu:2-1

77'inci dakikada İrfan'ın ara pasıyla topla buluşan Dialiba sol kanattan ceza sahası içerisine girdi onun ser bir vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu:3-1

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: İnönü

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Serdar Diyadin (xx), Uygar Bebek (xx)

YENİ MALATYASPOR: Hakan (xx)- Caner Arıcı (xx), Sedat Ağçay (xxx), Yiğitcan Erdoğan (xx), Ahmet Burak Solakel (xx) (Dk.78 Murat xx), Pereıra (xxx), Azubuike (xxx), Sadık (xxx), Dıalıba (xxx), MBA (xxx) (Dk.70 Sinan Özkan xx), Amutu (xx) (Dk.66 İrfan xx)

MANİSASPOR: Yağızcan (xx)- Berk (xx), Metin (x), Harry (xx), Eneramo (xx) (Dk.85 Mertan xx), Nuri (xx), Dımov (xx), Ümit (x), Emre Öztürk (xx) (Dk.61 Constantin xx), Ozan Sol (xx) (Dk.76 Ozan xx), Savaş (xx)

GOLLER: Dk.10 Amamchı, Dk.73 Dialiba, Dk.77 Dialiba (Yeni Malatyaspor) Dk.74 Eneramo (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Ümit, Dımov (Manisaspor) Sinan Özkan (Yeni Malatyaspor)