Semih Şentürk'ten emeklilik açıklaması

Semih Şentürk, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, maçlarda takımının 3 puan almasının kendisinin gol atmasından daha önemli olduğunu vurguladı.

Geçen hafta sahalarından yaptıkları ve 1-0 kazandıkları Giresunspor maçında iyi futbol sergileyemediklerini ifade eden Semih, şunları kaydetti:

"Giresunspor maçında çok iyi oynamamamıza rağmen kazanmasını bildik. Bizim için önemli bir galibiyetti ama futbolumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Göztepe şu zaman dilimi içerisinde oynayacağımız en ciddi rakip. Taraftarlarıyla, kulübüyle bütünleşmiş bir ekip. Bizim açımızdan önemli bir test maçı olacak. Bir hayli zorlu ve baskılı geçecek bir maç oynayacağız. İnşallah oradan da 3 puanla döneceğiz. Oynadığımız 7 maç sonunda en az 19 puan toplamamız gerekiyordu. Ümraniyespor, Manisaspor gibi rakiplere kolay puanlar kaptırdık. Seyircimizle buluşacağımız ilk maç olan Bandırmaspor maçına da namağlup unvanıyla çıkmamız gerekiyor."

"Süper Lig'e çıkarmamız gerekiyor"

Semih Şentürk, ailesiyle Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Eskişehir'de keyifli vakit geçirdiklerine değinen Semih, "Bana daha önce de transfer teklifi gelmişti, o zaman da gelebilirdim. Nasip bu zamanaymış. Fiziksel olarak çok hazır olmadığım halde iyi de bir başlangıç yaptım. Bu benim moralimi ve motivasyonumu artırdı. Eskişehirspor bu ligi hak etmiyor, bir an önce Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkarmamız gerekiyor. İnşallah Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkarmak ve futbolu da burada bırakmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.