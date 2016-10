Samsunspor ikinci galibiyet peşinde

Özköylü, Nuri Asan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, oynayacakları her maçın kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

Her maçın kendisine ait bir zorluğu bulunduğuna işaret eden Özköylü, "Altınordu takımı, lige çıktığı andan itibaren hep bir arada oynayan oyuncular topluluğu. Birbirlerini çok iyi tanıyan ve genç, koşan bir takım. Tabii ki kolay maç yok. Biz de seyircimiz önünde, özellikle belirtmek istiyorum, taraftarlarımızın desteği ile iyi motivasyon yakalayıp, iyi oyun ortaya koyarak ikinci galibiyetimizi almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Samsunspor'un ligde kazanacağı her puanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Özköylü, "Her maça 3 puan parolası ile çıkacağız, hiçbir zaman kaybetmek istemiyoruz. Bu inancı oyuncu arkadaşlarımızın sahaya yansıtacağına inanıyorum. Taraftarlarımızın 90 dakika maça katkısı çok önemli, her saniye oyuncularımıza destek versinler, tribünleri mutlaka doldursunlar. Tribündeki atmosfer, bu maçın kazanılmasında önemli rol oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Samsunspor, Özköylü yönetiminde Altınordu maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanda kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Ercan Yazıcı dışında tüm oyuncular katıldı.