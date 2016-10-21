Göztepe'de 32 yıllık heyecan
TFF 1'inci Lig'de pazar günü zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Bornova Stadı'nda Eskişehirspor'u konuk edecek Göztepe'de 32 yıl sonra gelen randevunun heyecanı yaşanıyor.
İki takım son olarak 1983-84 sezonunda Eskişehir'de karşı karşıya gelmiş ve 19 Şubat 1984 yılında oynanan müsabakayı 2-0 ev sahibi takım kazanmıştı. Eskişehirspor'un önemli bir rakip olduğunu belirten Teknik Direktör Okan Buruk, "Yıllar sonra iki takım yeniden karşılaşacak. Herkes heyecanla bu maçı bekliyor. Teknik heyet ve futbolcular olarak bu heyecanı yaşıyoruz" dedi.
Kırmızı siyahlıların ligdeki namağlup tek takım olduğunu da hatırlatan genç teknik adam, "Taraftarımızın huzurunda kayıp yaşamak istemiyoruz. Elbette rakibimizin çok etkili futbolcuları var. Fakat biz kendi benliğimizi ortaya koyarsak sahadan galibiyetle ayrılırız" diye konuştu.
Bu arada iki takımın taraftarları, sosyal medyada dostluk mesajları yayınladı. Göztepeliler, Eskişehirspor'un Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden biri olduğunu belirterek, kırmızı siyahlıları maça davet etti. 355 bilet ayrılan Eskişehisporlular da İzmir'e gelmekten duyacakları mutluluğu dile getirip, pazar günü Bornova'da olacaklarını belirtti.
Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın Göztepe sevgisi de sosyal medya mesajlarında yer buldu. Altay'da yıldızı parlayan Özalan'ın Aston Villa'da oynadığı yıllarda kendi resmi internet sitesinden yayınladığı, "Futbolu doğduğum ve büyüdüğüm semtin takımı Göztepe'de bırakmak istiyorum. En büyük düşüm Göztepe'de oynamak" mesajını paylaşan sarı kırmızılı taraftarlar, genç teknik adama pazar günkü karşılaşmada büyük sevgi gösterisinde bulunmaya hazırlanıyor.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:40
- Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Toplam 6
Yorum
mantık Yeter artık, yaptığınız transferlerle, hoca seçimi ile takımı sıradan bir takım yaptınız. Bu gidişle takım ilk 10 bile giremez. İnanın bu haftaki Konya maçında hiç umudum yok. Kesinlikle yenilecekler. Hem de en az iki farklı yenilecekler. Bu yüzden Yönetimin bir an önce istifa etmesi, gelecek olan yönetiminde önümüzdeki yıl için gerekli çalışma yapmasına izin verecektir.
- Alkışlar Usta’dan
Toplam 8
Yorum
goksel Bir bjk li olarak sayın ustaya hurmetler saygılar sunarım insaallah diyerleride bunakatılır çünkü buna ihtiyacımız var
- Derbi maç Aydınus’un
Toplam 1
Yorum
TS Desene maçtan çok Fırat gündeme gelecek.
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