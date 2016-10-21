 Göztepe'de 32 yıllık heyecan – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    'de 32 yıllık heyecan

    Göztepe'de 32 yıllık heyecan

    1'inci Lig'de pazar günü zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Bornova Stadı'nda 'u konuk edecek 'de 32 yıl sonra gelen randevunun heyecanı yaşanıyor.

    İki takım son olarak 1983-84 sezonunda Eskişehir'de karşı karşıya gelmiş ve 19 Şubat 1984 yılında oynanan müsabakayı 2-0 ev sahibi takım kazanmıştı. 'un önemli bir rakip olduğunu belirten Teknik Direktör Okan Buruk, "Yıllar sonra iki takım yeniden karşılaşacak. Herkes heyecanla bu maçı bekliyor. Teknik heyet ve futbolcular olarak bu heyecanı yaşıyoruz" dedi.

    Kırmızı siyahlıların ligdeki namağlup tek takım olduğunu da hatırlatan genç teknik adam, "Taraftarımızın huzurunda kayıp yaşamak istemiyoruz. Elbette rakibimizin çok etkili futbolcuları var. Fakat biz kendi benliğimizi ortaya koyarsak sahadan galibiyetle ayrılırız" diye konuştu.

    Bu arada iki takımın taraftarları, sosyal medyada dostluk mesajları yayınladı. Göztepeliler, 'un Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden biri olduğunu belirterek, kırmızı siyahlıları maça davet etti. 355 bilet ayrılan Eskişehisporlular da İzmir'e gelmekten duyacakları mutluluğu dile getirip, pazar günü Bornova'da olacaklarını belirtti.

    Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın sevgisi de sosyal medya mesajlarında yer buldu. 'da yıldızı parlayan Özalan'ın Aston Villa'da oynadığı yıllarda kendi resmi internet sitesinden yayınladığı, "Futbolu doğduğum ve büyüdüğüm semtin takımı Göztepe'de bırakmak istiyorum. En büyük düşüm Göztepe'de oynamak" mesajını paylaşan sarı kırmızılı taraftarlar, genç teknik adama pazar günkü karşılaşmada büyük sevgi gösterisinde bulunmaya hazırlanıyor.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:40
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