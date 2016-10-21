Göztepe'de 32 yıllık heyecan

İki takım son olarak 1983-84 sezonunda Eskişehir'de karşı karşıya gelmiş ve 19 Şubat 1984 yılında oynanan müsabakayı 2-0 ev sahibi takım kazanmıştı. Eskişehirspor'un önemli bir rakip olduğunu belirten Teknik Direktör Okan Buruk, "Yıllar sonra iki takım yeniden karşılaşacak. Herkes heyecanla bu maçı bekliyor. Teknik heyet ve futbolcular olarak bu heyecanı yaşıyoruz" dedi.



Kırmızı siyahlıların ligdeki namağlup tek takım olduğunu da hatırlatan genç teknik adam, "Taraftarımızın huzurunda kayıp yaşamak istemiyoruz. Elbette rakibimizin çok etkili futbolcuları var. Fakat biz kendi benliğimizi ortaya koyarsak sahadan galibiyetle ayrılırız" diye konuştu.



Bu arada iki takımın taraftarları, sosyal medyada dostluk mesajları yayınladı. Göztepeliler, Eskişehirspor'un Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden biri olduğunu belirterek, kırmızı siyahlıları maça davet etti. 355 bilet ayrılan Eskişehisporlular da İzmir'e gelmekten duyacakları mutluluğu dile getirip, pazar günü Bornova'da olacaklarını belirtti.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın Göztepe sevgisi de sosyal medya mesajlarında yer buldu. Altay'da yıldızı parlayan Özalan'ın Aston Villa'da oynadığı yıllarda kendi resmi internet sitesinden yayınladığı, "Futbolu doğduğum ve büyüdüğüm semtin takımı Göztepe'de bırakmak istiyorum. En büyük düşüm Göztepe'de oynamak" mesajını paylaşan sarı kırmızılı taraftarlar, genç teknik adama pazar günkü karşılaşmada büyük sevgi gösterisinde bulunmaya hazırlanıyor.