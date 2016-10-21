 1. lig’de 2 maç var – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    ’de 2 maç var

    1. lig’de 2 maç var
    'de 8 hafta bugün iki maçla start alacak. Saat 17.30'da Yeni Malatya ile karşılaşacak. Müçadeleyi Bülent Birincioğlu yönetecek. Saat 19.00'daki ikinci maçta ise Adana Demirspor-Elazığ'ı konuk edecek. Maçın hakemi M.İlker Coşkun.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:45
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