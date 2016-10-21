1. lig’de 2 maç var
TFF 1. Lig'de 8 hafta bugün iki maçla start alacak. Saat 17.30'da Yeni Malatya ile Manisaspor karşılaşacak. Müçadeleyi Bülent Birincioğlu yönetecek. Saat 19.00'daki ikinci maçta ise Adana Demirspor-Elazığ'ı konuk edecek. Maçın hakemi M.İlker Coşkun.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:45
Etiketler:
1. Lig, 1. Lig, 1. Lig, Manisaspor, TFF
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
1. lig’de 2 maç var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.