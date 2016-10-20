Yeni Malatya saltanatı!
TFF 1. Lig’de mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Yeni Malatya bu hafta da liderlik koltuğunu korudu. Deplasmanda Urfa’ya mağlup ettiler.
Ligde amansız mücadele nonstop sürüyor. Milli aradan sonra çıkılan 7.hafta müsabakalarında deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Y.Malatyaspor 16 puanla liderliğini sürdürdü.Takipçileri, Boluspor, BŞB Gaziantepspor, Göztepe ve Eskişehirspor'un da kazandığı haftada tüm gözler Şanlıurfaspor- Y.Malatyaspor maçına çevrilmişti.
1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 yenen ve liderliği devretmeden şehrine taşıyan Doğu temsilcisi, şampiyonluk şarkılarını da yüksek sesle şehrine taşımış oldu. Daha sezonun başı olmasına rağmen Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e ayak seslerini duyurmaya başladı. 18 takım arasında en hazırı olarak dikkat çektiler.
BŞB GAZİANTEPSPOR!
Her ne kadar yüksek sesle söylemeseler de sessiz ve derinden gelen bir takım var ki, son üç hafta önemli maçları kayıpsız geçtiler. BŞB Gaziantepspor'dan bahsediyoruz.
Hem gol, hem diğer mevkiilerde alternatifli bir kadro kuran lacivert siyahlılar, genç teknik adam Bülent Bölükbaşı ile zirveyi hiç bırakma niyetinde değiller. Geçtiğimiz yıllarda Hakan Kutlu'nun teknik direktörlüğündeki olumlu futbolu yeniden sergilemeye başladılar. Ama bu formlarını sürdürebilecekler mi orası henüz belirsiz.
NAMAĞLUP ES ES!
Eskişehirspor birazda buruk bir sevinçle Atatürk Stadı'na veda etti. Seyircisi cezalı maçta, Semih'in golü ile Giresunspor'u 1-0 yenen kırmızı siyahlılar artık rakipleri ile yeni stadyumda mücadele edecek. Seyircisi cezayıldı dedik ama 'hatıra biletler' adeta kapışıldı. Dev ekran önünde onbinler toplanıp desteklerini verdiler.
BOLUSPOR FIRTINASI!
Necip Çarıkçı'nın gelişinden bu çıkışı tahmin etmek zor değildi. Adeta ölü toprağı attı, iddialı ve oldukça önemli isimleri takıma kazandırdı. Sonuçlar ortada. Bravo doğrusu! Boluspor doğru yolda ilerliyor.
ÜMRANİYE S.O.S!
Aşağıda hiç galibiyet alamayan, oynadığı oyun manasında da tat vermeyen Ümraniyespor daha şimdiden endişe vermeye, geldiği gibi gidecekler mi dedirtmeye başladı. Aşağıya çöreklenince çıkmak zordur, uyaralım. Ümraniye'nin bir an önce toparlanması gerek.
1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 yenen ve liderliği devretmeden şehrine taşıyan Doğu temsilcisi, şampiyonluk şarkılarını da yüksek sesle şehrine taşımış oldu. Daha sezonun başı olmasına rağmen Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e ayak seslerini duyurmaya başladı. 18 takım arasında en hazırı olarak dikkat çektiler.
BŞB GAZİANTEPSPOR!
Her ne kadar yüksek sesle söylemeseler de sessiz ve derinden gelen bir takım var ki, son üç hafta önemli maçları kayıpsız geçtiler. BŞB Gaziantepspor'dan bahsediyoruz.
Hem gol, hem diğer mevkiilerde alternatifli bir kadro kuran lacivert siyahlılar, genç teknik adam Bülent Bölükbaşı ile zirveyi hiç bırakma niyetinde değiller. Geçtiğimiz yıllarda Hakan Kutlu'nun teknik direktörlüğündeki olumlu futbolu yeniden sergilemeye başladılar. Ama bu formlarını sürdürebilecekler mi orası henüz belirsiz.
NAMAĞLUP ES ES!
Eskişehirspor birazda buruk bir sevinçle Atatürk Stadı'na veda etti. Seyircisi cezalı maçta, Semih'in golü ile Giresunspor'u 1-0 yenen kırmızı siyahlılar artık rakipleri ile yeni stadyumda mücadele edecek. Seyircisi cezayıldı dedik ama 'hatıra biletler' adeta kapışıldı. Dev ekran önünde onbinler toplanıp desteklerini verdiler.
BOLUSPOR FIRTINASI!
Necip Çarıkçı'nın gelişinden bu çıkışı tahmin etmek zor değildi. Adeta ölü toprağı attı, iddialı ve oldukça önemli isimleri takıma kazandırdı. Sonuçlar ortada. Bravo doğrusu! Boluspor doğru yolda ilerliyor.
ÜMRANİYE S.O.S!
Aşağıda hiç galibiyet alamayan, oynadığı oyun manasında da tat vermeyen Ümraniyespor daha şimdiden endişe vermeye, geldiği gibi gidecekler mi dedirtmeye başladı. Aşağıya çöreklenince çıkmak zordur, uyaralım. Ümraniye'nin bir an önce toparlanması gerek.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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