 ‘Kazanırsak rahatlarız’ – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    ‘Kazanırsak rahatlarız’

    ‘Kazanırsak rahatlarız’
    G.Antep BB'ye 3-0 kaybeden Samsun'da gözler Altınordu maçına çevrildi. Sportif direktör Coşkun Zeren, "Altınordu'yu Samsun'dan eli boş göndermek istiyoruz. Kazandığımız takdirde puan anlamında da rahatlayacağız" diye konuştu.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
    Etiketler:
    TFF
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