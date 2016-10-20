 Göz Göz ekstra motive – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Göz Göz ekstra motive

    Göz Göz ekstra motive
    Teknik Direktörü Okan Buruk, Eskişehir maçında oyuncularının ekstra motive olacağını belirtti. Buruk, "Oyuncularımın ekstra motivasyonu olacaktır, taraftarımızın önünde rakiplerimizden biriyle karşılaşacağız" dedi
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:32
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