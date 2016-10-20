 En keskin viraj Göztepe – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    En keskin viraj

    En keskin viraj Göztepe
    Eskişehir yöneticisi Onur Sürmeli, deplasmandaki maçı için iddialı konuştu. Sürmeli, "Göztepe maçını kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Bence bu ligin en keskin virajlarından birisi olacak" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:31
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