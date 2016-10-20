 Balkes’te Dilaver kadro dışı – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Balkes’te Dilaver kadro dışı

    Balkes’te Dilaver kadro dışı
    Balıkesir'de orta saha Dilaver Güçlü, disipline aykırı davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılırken, sakat Muhammet Ali'nin de sezonu kapattığı açıklandı. Öte yandan Balkes'in 13 eski futbolcusu kulübü 'ya şikayet etti.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:34
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