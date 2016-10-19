Y.Malatya’da düğün bayram

Yenik duruma düştüğü maçta Şanlıurfa'yı yenerek zirvedeki yerini koruyan Yeni Malatya'da söz hocanın... Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten İrfan Buz, "Hamlelerimizi yaptık, onlar da çok iyi tuttu. Ardından golleri bulduk. Ciddi bir deplasmandan galibiyetle döndüğümüz için sevinçliyiz" dedi.