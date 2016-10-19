Delikanlılarsa Advocaat'a da ceza versinler
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, deplasmada 3-0 mağlup oldukları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında tribüne gönderilmesiyle ilgili, “Benim maçta itiraz etmem gayet doğal. Orada hakemin verdiği karar bize haksızlık. Ben onu söylemek için oraya gittim ve söyledim. Ondan sonra da yerde su şişesi vardı. ‘Böyle bir şey olmaz’ dedim. Ayağımla şişeye vurdum. Çok delikanlılarsa Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’a da versinler ceza. Aynı şeyi Alanyaspor maçında o da yaptı” dedi.
DELİKANLILARSA ADVOCAAT'A DA CEZA VERSİNLER
"Maçtan sonra da hakem odasına gittim. Özür de diledim. Gelen raporda da hiçbir bir şey yok. Sadece su şişesine tekme attığım yazıyor. Onun dışında bir şey yok. O zaman çok delikanlılarsa Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'a da versinler ceza. Aynı şeyi Alanyaspor maçında o da yaptı" diyerek şöyle konuştu: "Gücü bize mi yetiyor. Ben kendi oyuncuma sinirlenip su şişesini de yere vurabilirim. Oyuncum hata yapmıştır. Kızabilirim, bu benim en doğal hakkım. Eğer her şeyi dört dörtlük yönetmek istiyorlarsa, benim arkamda 90 dakika boyunca Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yöneticileri tarafından parayla tutulmuş, 30 tane yarım akıllı parayla satılmış insanlar, benim ölmüş anneme, tribündeki karıma, şerefime ve namusuma yapmadıkları küfür ve hakaret kalmadı. Ben bir kere bile dönüp cevap vermedim. Biraz insanların psikolojilerinden anlamaları lazım. Benim yerime kendilerini koysunlar."
İNSANSALAR HAKARET ETMEZLERDİ
Protokol tribününde Başkan Erkut Tutu'nun ev sahibi takımın yöneticileri ve protokol üyelerinin saldırısına uğradığı ileri süren Osman Özköylü, "Kulüp Başkanımız Erkut Tutu, şeref tribününde, yapılan hakaretler çok üzücü. Ben bunu sindiririm. Her gittiğim statta bunlarla karşılaşıyorum. Bizim maalesef insan olarak, bu ülke olarak bir yerlere gelemeyişimizin sebebi bu kadar küçük olmamız. Başkana yapılan saldırı, bu adamın zaten dört tane damarı değişmiş ve kalp hastası orada bu adama bir şey olsa bunun hesabını kim verecek? Onlar eğer biraz insan olsalar orada bizim başkanımıza hakaret etmezlerdi" diye konuştu.
EKSİKLİKLERİMİZİ GÖRDÜK
Oynanan maç ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özköylü, takımın eksikliklerini gördüklerini belirterek, "Maçta şanssızlıklar hep bizim tarafımızda oldu. Her şey bizim aleyhimize gelişti. Yediğimiz 2 golde bizim hatalarımızdan kaynaklanan gol. Kaçırdığımız penaltı, değerlendiremediğimiz pozisyonalar sonucu olmaması gereken bir skordu. 3-0 maçın hakkı olmaması gereken skordu. Bir sürü handikaplarımız vardı. Bazı arkadaşlarımızın performansları beklediğimiz düzeyde değildi ve böyle bir sonuçla karşılaştık. Ama ben kimsenin umutsuz olmasının istemiyorum. Ben hiç umutsuz değilim. Takımımızı tanıdık. İleriki haftalarda daha iyi olması için neler yapmamız gerektiğini gördük. Benim beklemediğim bazı eksikliklerle karşılaştık. Özellikle takımın fiziksel yapısı anlamında biraz hayal kırıklığı yaşadım diyebilirim. İkinci yarıya biz umutlu girmek istiyoruz. İnşallah transfer tahtasının açılmasıyla beraber yapacak olduğumuz transferlerle çok daha güçlü ve etkili olacak bir takım olacak" dedi. Pazar günü Ligin 8'nci haftasında Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekleri Altınordu maçı ile ilgilide değerlendirmelerde bulunan Osman Özköylü, "Ben, 23 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda bütün şehri orada bekliyorum. Rakip için büyük bir işkence olsun, bizim için büyük bir motivasyon ve coşku olsun. Bunu bütün halkımızdan rica ediyorum" diye konuştu.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:54
- Fener yetişemez
Toplam 26
Yorum
MUSLERA VE BRUMA Sadece bu iki futbolcu formsuzluk yaşarlarsa aniden 8 10 puan kaybedeceksiniz.Hazır mısınız ?
- Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
Toplam 15
Yorum
yorum farki şanssızlık abi başka bişey değil. inşallah dersim maçına yetişip oynarlar. maç ritmi kazanmaları çok önemli
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 17
Yorum
Atillas-BJK Memnun değilseniz çıkın Lig'den. Sıkıntı yok. Size o parayı dünyada hiçbir ülke vermez. Hele şu rezil halinize..
Delikanlılarsa Advocaat'a da ceza versinler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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