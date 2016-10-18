 Ümraniyespor'un yeni hocası Sözeri – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Ümraniyespor'un yeni hocası Sözeri

    Ümraniyespor'un yeni hocası Sözeri

    ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırarak, Erkan Sözeri ile anlaştı.

    İstanbul ekibi, yeni teknik direktörü Erkan Sözeri ile resmi sözleşmeye yarın imza atacak.

    Ümraniyespor, bu sezon yükseldiği 'de oynadığı 7 maçta 4 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Ümraniyespor, ligde 3 puanla son sırada yer alıyor.

    İstanbul temsilcisi, 22 Ekim Cumartesi günü oynanacak 8. hafta mücadelesinde deplasmanda, 5 puanı bulunan 'a konuk olacak.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:18
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