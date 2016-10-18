Ümraniyespor'un yeni hocası Sözeri
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırarak, Erkan Sözeri ile anlaştı.
İstanbul ekibi, yeni teknik direktörü Erkan Sözeri ile resmi sözleşmeye yarın imza atacak.
Ümraniyespor, bu sezon yükseldiği TFF 1. Lig'de oynadığı 7 maçta 4 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Ümraniyespor, ligde 3 puanla son sırada yer alıyor.
İstanbul temsilcisi, 22 Ekim Cumartesi günü oynanacak 8. hafta mücadelesinde deplasmanda, 5 puanı bulunan Bandırmaspor'a konuk olacak.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 20:18
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 11
Yorum
yazık arkadaşın sadece yorumsal degil zihinsel eksiklikleri de var belli ki:) 30 yılda şampiyon olup horozlanırlar..
- Sarri: Beşiktaş katı bir takım
Toplam 2
Yorum
BlackEagle1453 Pepe Reina bizi iyi tanır özellikle Bobo'yu :)
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 11
Yorum
Benitez KARDEŞ çok ağlak oldunuz durun daha lig Yen'i başladı , nefesini ikinci yarıya sakla ....
Ümraniyespor'un yeni hocası Sözeri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.