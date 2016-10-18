 Tarzan 4’te sıfır çekti – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Tarzan 4’te sıfır çekti

    Tarzan 4’te sıfır çekti
    Koray Palaz'ın yerine gelen yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar'la da kazanamadı. Adana Demir'e 90+4'te yediği golle yenilen Tarzan, üst üste 4. yenilgiyi alırken, galibiyet hasretini 6'ya çıkardı. Karafırtınalar, "Biz üstündük ama maalesef sonuç oyunu" dedi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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