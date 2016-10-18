 Sankoh 6 hafta yok – Fotomaç – 18 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sankoh 6 hafta yok

    Sankoh 6 hafta yok
    Bolu'ya 2-0 kaybeden Denizli'de Alfred Sankoh şoku. Maçta sakatlanan 27 yaşındaki Sierra Leone'li orta sahanın dirseğinin çıktığı ve 6 hafta oynayamayacağı açıklandı. Öte yandan 3 haftadır galibiyete hasret Horoz'da Selahattin Dervent istifa söylentilerini yalanladı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
    Etiketler:
    TFF
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sankoh 6 hafta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle