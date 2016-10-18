 Otostopçu taraftarlar takım otobüsünde – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Otostopçu taraftarlar takım otobüsünde

    Otostopçu taraftarlar takım otobüsünde
    'de Manisaspor'u deplasmanda 2-1 yenen 'da, kafilenin dönüş yolunda ilginç görüntüler yaşandı. Paraları kalmadığı için otostop ile Adana'ya dönmek zorunda olan bir grup taraftarı öğrenen Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, örnek bir harekete imza attı. Sözlü, taraftarların takım otobüsüyle Adana'ya dönmelerini sağladı. Otostopçu taraftarlar, futbolcularla selfie yaparak bu keyifli anları ölümsüzleştirdiler.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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