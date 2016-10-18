İpekoğlu: İlk maçtan 3 puan almak önemliydi

İpekoğlu, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, göreve gelmelerinin ardından çıktıkları ilk maç olan Manisaspor karşısında 3 puan almanın önemine dikkati çekti.

Saha içinde ciddi sıkıntıları olduğunu aktaran Engin İpekoğlu, özellikle hakeme karşı yapılan itirazlar sonucu görülen sarı kartların teknik ekip olarak canlarını sıktığını ifade etti.

Enerjilerini tamamen rakibe yönlendirmeleri gerektiğini belirten İpekoğlu, "Camia bir şampiyonluk beklentisi içinde, tabii ki bir baskı var. Baskı altından kurtulup, doğru bir şekilde saha içinde davranan, oyuna katkı koyan oyuncuların, hem başarıya ulaşacağı, hem de hedefledikleri noktaya geleceğine inanan teknik adamlardanım." diye konuştu

İpekoğlu, Manisaspor maçının ilk yarısında inanılmaz derecede pas hataları yaptıklarını, topu kullanmakta çok ciddi sıkıntıları olduğunu kaydetti. Bu konuda gerekli çalışmaları bugünden itibaren yapacaklarını söyledi.

ELAZIĞSPOR MAÇI

Adana Demirspor Teknik Direktörü İpekoğlu, ligin 8. haftasında karşılaşacakları Elazığspor'un 2-3 sezondur hemen hemen aynı kadroyu koruduğunu belirterek, maçın zorlu geçeceğini dile getirdi.

Elazığspor'un hücum hattında önemli oyuncuları olduğunu, anlatan İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Ligde yenemeyeceğimiz hiç bir takım yok. Elazığspor'un zaaflarını belirleyecek çalışmalar yaptık ve bu doğrultuda hedefe odaklandık.Göreve geldikten sonraki ilk iç saha maçı olan Elazığspor karşılaşmasında taraftarlarımızın desteğiyle 3 puan almak istiyoruz. İnşallah bunu da başarırız."

İpekoğlu, lig sonunda 3 puanlarının silineceğini de göz önüne almaları halinde en az 3-4 maçlık bir kaç galibiyet serilerine ihtiyaç duyduklarını, Elazığspor maçının bunun için bir başlangıç olmasını umduklarını sözlerine ekledi.

Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mickael Pote de bazı taşları yerine oturttukları bu süreci 3 puanla geçmenin önemli olduğunun altını çizdi.

Mavi lacivertli futbolcu Nikola Raspopovic ise dünyanın en iyi takımlarının da sezon içinde inişli çıkışlı grafikler gösterebileceğini anlatarak, Elazığspor maçından da 3 puan almak istediklerini kaydetti.