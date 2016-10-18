 Hatırası 200 TL – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Hatırası 200 TL

    Hatırası 200 TL
    takımı Balıkesirspor yaşadığı finansal sıkıntılardan çıkmak için, 'un 50. yılı nedeniyle "Yarım asırlık tarih 1966- 2016" isimli albümü 200 TL'den satışa çıkardı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:13
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