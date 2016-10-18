 Göztepe’de Tanju şoku! – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    ’de Tanju şoku!

    Göztepe’de Tanju şoku!
    'nin deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maç öncesi idmanda sakatlanarak kafileye dahil edilmeyen Tanju Kayhan'dan kötü haber geldi. 27 yaşındaki tecrübeli sağ bekin sağ uyluk kemiğinde ödem olduğu ve en az 4 hafta takımdan uzak kalacağı öğrenildi. Bir dönem 'ta da oynayan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, sezon başında da apandisit ameliyatı olarak 3 hafta forma giyememişti.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:07
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