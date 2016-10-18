 ‘Eskişehir 1-0’a yattı’ – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    ‘Eskişehir 1-0’a yattı’

    ‘Eskişehir 1-0’a yattı’
    cephesi, 1-0 kaybettikleri Eskişehir maçında rakiplerinin skorun üstüne yattığı eleştirisini getirdi. Yönetici İbrahim Özkul, "Oyunun genelinde Giresunspor'un üstünlüğü vardı. Maalesef rakibimiz attığı golden sonra oyunun üstüne yattı ve maçı o şekilde bitirdi" diye konuştu.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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