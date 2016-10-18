Bal-Kes'te Güçlü kadro dışı

Alınan bilgiye göre, Balıkesirsporlu bazı oyuncular, akşam antrenmanına çıkmama kararı aldı.

Yaşanan gelişmenin ardından kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Dilaver Güçlü'nün disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesirspor Yönetim Kurulu tarafından 18.10.2016 tarihinde alınan karar gereği, takım içi disipline aykırı davranışları nedeniyle Dilaver Güçlü süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

Balıkesirsporlu futbolcular, alacakları nedeniyle ligin 3. haftasında da takım halinde antrenmana çıkmamıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda oyuncular, iki günlük aranın ardından yeniden idmanlara başlamıştı.