Bal-Kes'te Güçlü kadro dışı
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da ikinci kaptan Dilaver Güçlü, kadro dışı bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesirsporlu bazı oyuncular, akşam antrenmanına çıkmama kararı aldı.
Yaşanan gelişmenin ardından kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Dilaver Güçlü'nün disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Balıkesirspor Yönetim Kurulu tarafından 18.10.2016 tarihinde alınan karar gereği, takım içi disipline aykırı davranışları nedeniyle Dilaver Güçlü süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur."
Balıkesirsporlu futbolcular, alacakları nedeniyle ligin 3. haftasında da takım halinde antrenmana çıkmamıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda oyuncular, iki günlük aranın ardından yeniden idmanlara başlamıştı.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 23:36
- Güneş: Format değiştireceğiz
Toplam 1
Yorum
bjktufan aynen öyle . rakibe göre oyun oynamak çok mantıklı kayseriye oynadığın taktikle çıkarsan napoli 5 ler. defansif anlamda gerekenleri yapmalıyız
- Bunu yapan düşmandır!
Toplam 12
Yorum
Mustafa KemaL haciosmanoğlunla düstüler birbirlerine taraftarlarida birbirlerine düsman ettiler kulupleri bitirdiler 2 takiminda hali ortada yaptiklari trafnsferlerle yazik yazik ama taraftarlar akilli bunlar yuzunden kimse kimsenin kalbini kirmasin canlar.
- Advocaat’ın yerine; İgor Tudor
Toplam 67
Yorum
karaasrlan emre bu takımın başına Yılmaz hoca gelmeli...
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