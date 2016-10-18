 3. şampiyonluk Es-Es’le – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    3. şampiyonluk Es-Es’le

    3. şampiyonluk Es-Es’le

    ’u 2007-08, Kayseri’yi 2014-15’te Süper Lig’e çıkartan kaleci Kayacan Erdoğan, tekrar geri döndüğü Es Es’te 3. şampiyonluğun peşinde.

    'in şampiyonluk adayı Eskişehir'de kaleci Kayacan Erdoğan iddiasını ortaya koydu. Kırmızı-siyahlılar'ın 2007- 2008'de Kayseri'nin 2014- 2015'te Süper Lig'e yükseldiği kadrosunda kaleyi koruyan Kayacan, Es Es'te bu yıl yeniden şampiyonluk yaşamak istiyor. 28 yaşındaki kaleci Eskişehir'e bütün teklifleri reddederek geldiğini vurguladı.

    'AKAN SULAR DURUR'
    Kayacan, " denince benim için akan sular duruyor. Süper Lig'de Kayseri'de forma giyerken, bir süreklilik yakalamışken, yeniden Eskişehir'e döndüm ve şampiyonluk yaşamak istiyorum" diye konuştu.

    HATIRA BİLET
    Eskişehir taraftarının isteğiyle başlatılan seyircisiz maça bilet kampanyasında sona doğru yaklaşılıyor. Giresun maçı öncesi 20 liradan satılan 26 bin biletten, 21 bin 300'ü satıldı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:19
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