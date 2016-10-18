3. şampiyonluk Es-Es’le
Eskişehirspor’u 2007-08, Kayseri’yi 2014-15’te Süper Lig’e çıkartan kaleci Kayacan Erdoğan, tekrar geri döndüğü Es Es’te 3. şampiyonluğun peşinde.
'AKAN SULAR DURUR'
Kayacan, "Eskişehirspor denince benim için akan sular duruyor. Süper Lig'de Kayseri'de forma giyerken, bir süreklilik yakalamışken, yeniden Eskişehir'e döndüm ve şampiyonluk yaşamak istiyorum" diye konuştu.
HATIRA BİLET
Eskişehir taraftarının isteğiyle başlatılan seyircisiz maça bilet kampanyasında sona doğru yaklaşılıyor. Giresun maçı öncesi 20 liradan satılan 26 bin biletten, 21 bin 300'ü satıldı.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:19
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
3. şampiyonluk Es-Es’le haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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