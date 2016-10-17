Yarenler’in affı yok!
TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Boluspor, Denizlispor'a şans tanımadı. Taraftarları önünde konuk ettiği rakibini 2-0 mağlup eden yarenler, puanını 14'e çıkardı. Başlangıç düdüğünden itibaren üstün olan ev sahibi, 41. dakikada Diarra'nın kafa golüyle öne geçti: 1-0. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlara giren Boluspor, 80'de Poepon ile farkı ikiye çıkardı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Yarenler’in affı yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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