 Yarenler’in affı yok! – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Yarenler’in affı yok!

    Yarenler’in affı yok!
    'in iddialı takımlarından , Denizlispor'a şans tanımadı. Taraftarları önünde konuk ettiği rakibini 2-0 mağlup eden yarenler, puanını 14'e çıkardı. Başlangıç düdüğünden itibaren üstün olan ev sahibi, 41. dakikada Diarra'nın kafa golüyle öne geçti: 1-0. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlara giren Boluspor, 80'de Poepon ile farkı ikiye çıkardı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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