Tartışmasız lider
Sarı-siyahlılar bir günlük aranın ardından liderlik koltuğunu tekrar devraldı Doğu temsilcisi, yenik duruma düştüğü Şanlıurfa’yı Pereira ve Dialiba ile yıktı.
TFF 1. Lig'de geçtiğimiz hafta olduğu gibi lider yine değişmedi... Göztepe'nin önceki gün maç fazlasıyla zirveye çıkmasının ardından dün Şanlıurfaspor'u deviren Yeni Malatya, koltuğu tekrar devraldı. Ev sahibi ekip Şanlıurfa, 54'te Ramazan Sal ile öne geçmeyi başardı: 1-0. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline geçiren Yeni Malatya, Pereira ve Dialiba ile skoru belirledi. 16 puanlı Yeni Malatya, 7. haftayı da lider tamamlamayı başardı.
ORTALIK KARIŞTI
Karşılaşma sonrası saha içi ve dışı karıştı. Emniyet güçleri, biber gazı ve tazyikli suyla müdahele etti. Koltukları söküp sahaya atan öfkeli taraftarların yanı sıra şeref tribünündeki yöneticilerin sahaya inmek istemesini de polis önledi. Stat dışında ise polis araçlarını taşlayan taraftarlar daha sonra dağıldı.
Yeni Malatyaspor antrenörü Engin Özdemir'den galibiyet özçekimi.
ORTALIK KARIŞTI
Karşılaşma sonrası saha içi ve dışı karıştı. Emniyet güçleri, biber gazı ve tazyikli suyla müdahele etti. Koltukları söküp sahaya atan öfkeli taraftarların yanı sıra şeref tribünündeki yöneticilerin sahaya inmek istemesini de polis önledi. Stat dışında ise polis araçlarını taşlayan taraftarlar daha sonra dağıldı.
Yeni Malatyaspor antrenörü Engin Özdemir'den galibiyet özçekimi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Tartışmasız lider haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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