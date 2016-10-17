G.Antep’ten gol şov
Son haftaların formda takımı Gaziantep Belediye'nin son kurbanı Samsun oldu. Rakibini 3 golle deviren ev sahibi, üst üste 3. galibiyetini aldı. 49. dakikada Yasin ile öne geçen Gaziantep, 58'de Kojic'le farkı ikiye çıkardı. 60'ta ev sahibinde Erdal kırmızı kartla oyun dışında kalırken, maçta son sözü 90'da Uche söyledi ve Gaziantep Belediye 3 puana ulaştı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
G.Antep’ten gol şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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