G.Antep’ten gol şov

Son haftaların formda takımı Gaziantep Belediye'nin son kurbanı Samsun oldu. Rakibini 3 golle deviren ev sahibi, üst üste 3. galibiyetini aldı. 49. dakikada Yasin ile öne geçen Gaziantep, 58'de Kojic'le farkı ikiye çıkardı. 60'ta ev sahibinde Erdal kırmızı kartla oyun dışında kalırken, maçta son sözü 90'da Uche söyledi ve Gaziantep Belediye 3 puana ulaştı.