 Eskişehir evinde Semih’le güldü – Fotomaç – 17 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Eskişehir evinde Semih’le güldü

    Eskişehir evinde Semih’le güldü
    Sahasında rakiplerine korku saçan Eskişehirspor dün Giresunspor'u yıktı. Kırmızı-siyahlılar, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada Semih Şentürk'ün golüyle 3 puanı aldı. 56. dakikada Erkan Zengin'in kullandığı kornerde pozisyonu iyi takip eden Semih, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Ev sahibi puanını 13'e çıkarırken, Giresunspor 11 puanda kaldı.

    26 BİN TARAFTAR SOKAKTA
    'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maç için stat çevresinde dev ekran kuruldu. 26 bin Eskişehir taraftarı, karşılaşmayı büyük bir coşkuyla buradan takip etti.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eskişehir evinde Semih’le güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.