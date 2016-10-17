Eskişehir evinde Semih’le güldü
Sahasında rakiplerine korku saçan Eskişehirspor dün Giresunspor'u yıktı. Kırmızı-siyahlılar, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada Semih Şentürk'ün golüyle 3 puanı aldı. 56. dakikada Erkan Zengin'in kullandığı kornerde pozisyonu iyi takip eden Semih, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Ev sahibi puanını 13'e çıkarırken, Giresunspor 11 puanda kaldı.
26 BİN TARAFTAR SOKAKTA
Eskişehirspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maç için stat çevresinde dev ekran kuruldu. 26 bin Eskişehir taraftarı, karşılaşmayı büyük bir coşkuyla buradan takip etti.
26 BİN TARAFTAR SOKAKTA
Eskişehirspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maç için stat çevresinde dev ekran kuruldu. 26 bin Eskişehir taraftarı, karşılaşmayı büyük bir coşkuyla buradan takip etti.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Eskişehir evinde Semih’le güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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