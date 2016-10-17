 Dialiba: Gollerimi atmaya devam edeceğim – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Dialiba: Gollerimi atmaya devam edeceğim

    Dialiba: Gollerimi atmaya devam edeceğim

    1. Lig'in lideri Yeni 'un forvet oyuncusu Boubacar Dialiba Diabang, "Maç içerisinde gol zamanının geldiğini hissediyorum. İçimde bir his oluşuyor doğru zamanda, doğru yerde bulunuyorum ve gollerimi atıyorum, atmaya da devam edeceğim." dedi.

    Dialiba, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmanından galibiyetle döndükleri hatırlatarak, gol attığı ve liderliklerini sürdürdükleri için mutlu olduğunu söyledi.

    Senegalli oyuncu, iyi gidişi sürdürmek istediklerini dile getirerek, "Yeni 'u şampiyonluğa ulaştıracağız. Takım olarak şampiyonluğa çok inandık. Futbolda kötü dönemler ve anlar olabilir. Hiçbir şey bizi etkilemiyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

    Dialiba, gol krallığı hakkında herhangi bir söz veremeyeceğini belirterek, "Maç içerisinde gol zamanının geldiğini hissediyorum. İçimde bir his oluşuyor doğru zamanda, doğru yerde bulunuyorum ve gollerimi atıyorum, atmaya da devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

    MANİSASPOR MESAİSİ BAŞLADI
    Malatya temsilcisi, ligin 8. haftasında ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Şanlıurfaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Şanlıurfaspor maçında yedek soyunan ve forma giymeyen futbolcular ise pas ve şut çalışmasının ardından yarı sahada maç yaparak, antrenmanı tamamladı.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:42
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