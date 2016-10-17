Dialiba: Gollerimi atmaya devam edeceğim
TFF 1. Lig'in lideri Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Boubacar Dialiba Diabang, "Maç içerisinde gol zamanının geldiğini hissediyorum. İçimde bir his oluşuyor doğru zamanda, doğru yerde bulunuyorum ve gollerimi atıyorum, atmaya da devam edeceğim." dedi.
Dialiba, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfaspor deplasmanından galibiyetle döndükleri hatırlatarak, gol attığı ve liderliklerini sürdürdükleri için mutlu olduğunu söyledi.
Senegalli oyuncu, iyi gidişi sürdürmek istediklerini dile getirerek, "Yeni Malatyaspor'u şampiyonluğa ulaştıracağız. Takım olarak şampiyonluğa çok inandık. Futbolda kötü dönemler ve anlar olabilir. Hiçbir şey bizi etkilemiyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.
Dialiba, gol krallığı hakkında herhangi bir söz veremeyeceğini belirterek, "Maç içerisinde gol zamanının geldiğini hissediyorum. İçimde bir his oluşuyor doğru zamanda, doğru yerde bulunuyorum ve gollerimi atıyorum, atmaya da devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.
MANİSASPOR MESAİSİ BAŞLADI
Malatya temsilcisi, ligin 8. haftasında Manisaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Şanlıurfaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Şanlıurfaspor maçında yedek soyunan ve forma giymeyen futbolcular ise pas ve şut çalışmasının ardından yarı sahada maç yaparak, antrenmanı tamamladı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:42
- Gol atacağım inan bana
Toplam 8
Yorum
cole eren yerli değil beyin fakiri.
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Toplam 194
Yorum
otostopcu Galatasaray almadı Roman Neustadter in üzerine atladınız oda elinizde patlayacak, sürünün...
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Toplam 6
Yorum
carole bu adamı satacaksanız iyi paraya satın yerine kaliteli birini alın adamın ortaları çok iyi hızıda iyi defansta biraz eksiği var kapanmaycak gibi değil
Dialiba: Gollerimi atmaya devam edeceğim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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