 Zirve Göz Göz’ün – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Zirve Göz Göz’ün

    Zirve Göz Göz’ün

    Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da zafere ulaştı. Galibiyeti bulunmayan rakibini Jahovic’in golüyle deviren İzmir ekibi 3 puanı aldı, maç fazlasıyla liderliği kaptı.

    'in 7. haftasında Ümraniye'ye konuk olan Göztepe rakibini tek golle devirdi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Jahovic'le 3 puanı kapan İzmir ekibi, maç fazlasıyla liderlik kolduğuna oturdu. 13 puanlı Yeni Malatyaspor'un önünde 14 puanla ilk sırayı alan sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor karşısında oyunun büyük bölümünde üstün olan taraftı.

    GÜNÜN YILDIZI JAHOVİC
    İlk tehlikeli pozisyon 30. dakikada yaşandı. Fuchs'un ortasında Jahovic kafayı vurdu. Kaleci Burak topu kornere çeldi. İlk yarı golsüz sona ererken, ikinci 45'te konuk takım golü buldu. 65'te Halil'in pasına hareketlenen Jahovic, şık bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. 'nin kalan dakikalarda farkı artırma çabaları sonuç bulmazken, sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

    BURUK'UN KEYFİ YERİNDE
    Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından bir hayli mutluydu. Ümraniye'den 3 puan almanın önemli olduğunu söyleyen Buruk, "Maç fazlasıyla hedeflediğimiz yere ulaştık. Rakibimizin kaybını bekleyip, haftayı liderlik koltuğunda tamamlamak ve sezon sonuna kadar bunu korumak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:30
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