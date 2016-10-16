Zirve Göz Göz’ün
Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da zafere ulaştı. Galibiyeti bulunmayan rakibini Jahovic’in golüyle deviren İzmir ekibi 3 puanı aldı, maç fazlasıyla liderliği kaptı.
GÜNÜN YILDIZI JAHOVİC
İlk tehlikeli pozisyon 30. dakikada yaşandı. Fuchs'un ortasında Jahovic kafayı vurdu. Kaleci Burak topu kornere çeldi. İlk yarı golsüz sona ererken, ikinci 45'te konuk takım golü buldu. 65'te Halil'in pasına hareketlenen Jahovic, şık bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. Göztepe'nin kalan dakikalarda farkı artırma çabaları sonuç bulmazken, sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
BURUK'UN KEYFİ YERİNDE
Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından bir hayli mutluydu. Ümraniye'den 3 puan almanın önemli olduğunu söyleyen Buruk, "Maç fazlasıyla hedeflediğimiz yere ulaştık. Rakibimizin kaybını bekleyip, haftayı liderlik koltuğunda tamamlamak ve sezon sonuna kadar bunu korumak istiyoruz" diye konuştu.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:30
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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