 Yiğidolar kaçtı Bal-Kes yakaladı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Yiğidolar kaçtı Bal-Kes yakaladı

    Yiğidolar kaçtı Bal-Kes yakaladı
    Geçtiğimiz hafta Altınordu galibiyetiyle 3 puan özlemine son veren Sivasspor, Balıkesir deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine üstünlük kuran yiğidolar, 59. dakikada Burhan'ın golüyle öne geçti. Skor avantajını kullanamayan kırmızı-beyazlılar, İshak'ın 63'te penaltıdan bulduğu gole engel olamadı ve bir puanla yetindi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:30
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