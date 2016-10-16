Yiğidolar kaçtı Bal-Kes yakaladı

Geçtiğimiz hafta Altınordu galibiyetiyle 3 puan özlemine son veren Sivasspor, Balıkesir deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine üstünlük kuran yiğidolar, 59. dakikada Burhan'ın golüyle öne geçti. Skor avantajını kullanamayan kırmızı-beyazlılar, İshak'ın 63'te penaltıdan bulduğu gole engel olamadı ve bir puanla yetindi.