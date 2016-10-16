 Yeni Malatyaspor liderliği geri aldı! – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Yeni liderliği geri aldı!

    Yeni Malatyaspor liderliği geri aldı!

    'in 7. haftasında Yeni , deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

    15'nci dakikada Abdülaziz'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan İzzet'in şutunda top az farkla oyun dışına çıktı.

    22'nci dakikada Sedat'ın kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda top az farkla oyun dışına gitti.

    24'ncü dakikada Batuhan'ın ceza sahası dışında attığı sert şutta top az farkla oyun dışına çıktı.

    54'ncü dakikada Fevzi'nin korner vuruşunda topa iyi yükselen Ramazan, düzgün kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0.

    69'ncü dakikada ceza sahası içerisinde Sadık'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Pereıra, plase bir vuruşla topu ağlara bıraktı: 1-1.

    74'üncü dakikada Sunday'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Dıalıba, plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2.

    Karşılaşma Yeni 'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


    Ayrıca Yaşanan terör olaylarına tepki gösteren Kulübü, stadı Türk bayraklarıyla donattı.

    Öte yandan maç sonunda iki takım taraftarı arasında çıkan gerginlik polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

    Stat: GAP Arena

    Hakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Alpaslan Dedeş

    Şanlıurfaspor: Tomic, İzzet Yıldırım, İsmail Dinler, Ramazan Sal, Marc, Batuhan Artarslan (Dk. 73 Amin Askar), Fevzi Özkan, (Dk. 78 Aktun Akçakın), Abdulaziz Solmaz, Batuhan Karadeniz, Fortes, Kağan Söylemezgiller (Dk. 55 Alican Karadağ)

    Yeni Malatyaspor: Hakan Canbazoğlu, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Burak Solakel, Pereira, Azubuike (Dk. 68 İrfan Başaran) Sadık Çiftpınar, Dialiba (Dk. 78 Murat Akça) Mba, Iwuji

    Goller: Dk. 59 Ramazan Sal (Şanlıurfaspor) Dk. 68 Pereira, Dk. 74 Dialiba (Yeni Malatyaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 34 Ramazan Sal (Şanlıurfaspor), Dk. 34 Pereira, Dk. 49 Azubuike, Dk. 30 Ahmet Burak Solakel (Yeni Malatyaspor)

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:37
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