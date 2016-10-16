Yeni Malatyaspor liderliği geri aldı!
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.
15'nci dakikada Abdülaziz'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan İzzet'in şutunda top az farkla oyun dışına çıktı.
22'nci dakikada Sedat'ın kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda top az farkla oyun dışına gitti.
24'ncü dakikada Batuhan'ın ceza sahası dışında attığı sert şutta top az farkla oyun dışına çıktı.
54'ncü dakikada Fevzi'nin korner vuruşunda topa iyi yükselen Ramazan, düzgün kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0.
69'ncü dakikada ceza sahası içerisinde Sadık'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Pereıra, plase bir vuruşla topu ağlara bıraktı: 1-1.
74'üncü dakikada Sunday'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Dıalıba, plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2.
Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Ayrıca Yaşanan terör olaylarına tepki gösteren Şanlıurfaspor Kulübü, stadı Türk bayraklarıyla donattı.
Öte yandan maç sonunda iki takım taraftarı arasında çıkan gerginlik polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Stat: GAP Arena
Hakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Alpaslan Dedeş
Şanlıurfaspor: Tomic, İzzet Yıldırım, İsmail Dinler, Ramazan Sal, Marc, Batuhan Artarslan (Dk. 73 Amin Askar), Fevzi Özkan, (Dk. 78 Aktun Akçakın), Abdulaziz Solmaz, Batuhan Karadeniz, Fortes, Kağan Söylemezgiller (Dk. 55 Alican Karadağ)
Yeni Malatyaspor: Hakan Canbazoğlu, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Burak Solakel, Pereira, Azubuike (Dk. 68 İrfan Başaran) Sadık Çiftpınar, Dialiba (Dk. 78 Murat Akça) Mba, Iwuji
Goller: Dk. 59 Ramazan Sal (Şanlıurfaspor) Dk. 68 Pereira, Dk. 74 Dialiba (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Ramazan Sal (Şanlıurfaspor), Dk. 34 Pereira, Dk. 49 Azubuike, Dk. 30 Ahmet Burak Solakel (Yeni Malatyaspor)
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:37
- Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
Toplam 43
Yorum
Düsseldorf'lu Gecenlerde TV'de bir spor programinda, kanalin futbol yorumcularindan cok taninmis eski bir FB'li oyuncu ,, "Aziz Bey koltuga oturarak secime girecegine , ceketini koysa baskan secilir ..Ve Aziz beyin istemedigi kiside Fenerbahce'ye baskan olamaz " diyordu ! FB ile yakinligi bilinen bu kisinin söylediklerine bakilirsa, bu degisikligi yapabilmek ve kurtulmak, zannedildigi kadar kolay degil !
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 1
Yorum
selo Baban yapmadi bu dediklerini taraftarın parasiyla yapıldı...Sen isitmalida otur yorum yap iyi beceriyon aynen devam...
- F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok
Toplam 4
Yorum
Gökhan Bu adam gerçekten türk futbolu için yeterlimi. Ligimizi mahfediyo. Sağlam bi Gs taraftarıyım. Ama rekabet yoksa futbol çok tatsız.
Yeni Malatyaspor liderliği geri aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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