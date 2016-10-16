Son maç seyircisiz oynandı
Eskişehirspor, kurulduğu 1965 yılından bu yana maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu'na galibiyet alarak veda etti.
Geçen sezon yaşananlardan dolayı 4 maç ceza alan Eskişehirspor taraftarı, eski evlerindeki son maça da şahit olamadılar. Maça giremeyen taraftarlar, saha kenarlarına astıkları pankartlar ile emektar stada elveda dediler. Pankartlarda, "Böyle ayrılık olmaz" ve "Ayrılık da sevdaya dahil" yazıları yer aldı.
Stattaki son Giresunspor maçını Semih Şentürk'ün golü ile 1-0 yenen Eskişehirspor, ligde 5. sıraya yükseldi. Önümüzdeki hafta Göztepe deplasmanına gidecek olan Eskişehirspor, sonraki haftada oynanacak olan 9. hafta maçında Bandırmaspor ile yeni evinde karşılaşacak.
TARAFTARLAR ESKİŞEHİRSPOR MAÇINI BU KEZ DEV EKRANDAN TAKİP ETTİ
Geçen sezon Süper Lig'de yaşanan ceza olaylarından ötürü 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Eskişehirspor'da, taraftarlar maçları takip etmek için ilginç çözümlere imza atmışlardı. Geçen 3 maçı ağaç üstlerinden ve yerlere yatarak stat etrafındaki deliklerden takip eden taraftarlar, hem seyircisiz oynama cezası hem de yayın sorununun çözülememesinden dolayı farklı yöntemler kullanmıştı. Giresunspor maçı ile birlikte yayın krizi çözülürken, taraftarlar karşılaşma esnasında yine evlerinde duramadı. Stat yanına kurulan dev ekrandan binlerce kişi karşılaşmayı takip ederken, maç Eskişehrispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:03
- Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
Toplam 43
Yorum
Düsseldorf'lu Gecenlerde TV'de bir spor programinda, kanalin futbol yorumcularindan cok taninmis eski bir FB'li oyuncu ,, "Aziz Bey koltuga oturarak secime girecegine , ceketini koysa baskan secilir ..Ve Aziz beyin istemedigi kiside Fenerbahce'ye baskan olamaz " diyordu ! FB ile yakinligi bilinen bu kisinin söylediklerine bakilirsa, bu degisikligi yapabilmek ve kurtulmak, zannedildigi kadar kolay degil !
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 1
Yorum
selo Baban yapmadi bu dediklerini taraftarın parasiyla yapıldı...Sen isitmalida otur yorum yap iyi beceriyon aynen devam...
- F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok
Toplam 4
Yorum
Gökhan Bu adam gerçekten türk futbolu için yeterlimi. Ligimizi mahfediyo. Sağlam bi Gs taraftarıyım. Ama rekabet yoksa futbol çok tatsız.
Son maç seyircisiz oynandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.