 Son maç seyircisiz oynandı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Son maç seyircisiz oynandı

    Son maç seyircisiz oynandı

    , kurulduğu 1965 yılından bu yana maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu'na galibiyet alarak veda etti.

    , Sazova mahallesinde yapılan yeni stadyumuna kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Bu heyecanın yanında yarım asırdır sevinçlerin ve hüzünlerin yaşandığı Atatürk Stadyumu'na veda etmenin de üzüntüsü yaşanıyor.



    Geçen sezon yaşananlardan dolayı 4 maç ceza alan taraftarı, eski evlerindeki son maça da şahit olamadılar. Maça giremeyen taraftarlar, saha kenarlarına astıkları pankartlar ile emektar stada elveda dediler. Pankartlarda, "Böyle ayrılık olmaz" ve "Ayrılık da sevdaya dahil" yazıları yer aldı.



    Stattaki son maçını Semih Şentürk'ün golü ile 1-0 yenen , ligde 5. sıraya yükseldi. Önümüzdeki hafta deplasmanına gidecek olan Eskişehirspor, sonraki haftada oynanacak olan 9. hafta maçında ile yeni evinde karşılaşacak.

    TARAFTARLAR ESKİŞEHİRSPOR MAÇINI BU KEZ DEV EKRANDAN TAKİP ETTİ
    Geçen sezon Süper Lig'de yaşanan ceza olaylarından ötürü 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Eskişehirspor'da, taraftarlar maçları takip etmek için ilginç çözümlere imza atmışlardı. Geçen 3 maçı ağaç üstlerinden ve yerlere yatarak stat etrafındaki deliklerden takip eden taraftarlar, hem seyircisiz oynama cezası hem de yayın sorununun çözülememesinden dolayı farklı yöntemler kullanmıştı. Giresunspor maçı ile birlikte yayın krizi çözülürken, taraftarlar karşılaşma esnasında yine evlerinde duramadı. Stat yanına kurulan dev ekrandan binlerce kişi karşılaşmayı takip ederken, maç Eskişehrispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.


    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:03
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