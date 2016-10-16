 Eskişehir pusuya yattı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Eskişehir pusuya yattı

    Eskişehir pusuya yattı
    Ligin 7. haftasında 'u konuk edecek olan , zorlu karşılaşma öncesi geri sayıma geçti. Kırmızı-siyahlılar tesislerinde dün son çalışmasını yaparken, teknik direktör Alpay Özalan iddialı konuştu: "Bu maça en iyi şekilde hazırlandık ve kazanacağımıza inanıyorum."
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:24
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