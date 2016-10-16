Altınordu: 3 Mersİn İ.Y.: 1

Sahasında Mersin İdmanyurdu'nu konuk eden Altınordu, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. 60. dakikada Üstün ile öne geçen ev sahibi, 83'te Sertaç, 87'de de Erdoğan'la farkı 3'e çıkardı. Mersin'in tek golü 90+1'de Pedriel'den geldi.