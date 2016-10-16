 3 puan Gakgoş’a – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    3 puan Gakgoş’a

    3 puan Gakgoş’a
    , evinde ağırladığı 'u eli boş gönderdi... Erkan Engin'in yönettiği maçın ilk yarısını, 43'te Hakan'ın attığı goller 1-0 önde kapayan bordo-beyazlılar, 55'te Çağrı ile farkı ikiye çıkardı. 10 puana çıkan Gakgoş, önümüzdeki hafta Adana Demir deplasmanına çıkacak. 5 puanda kalan Bandıma ise Ümraniye'yi ağırlayacak.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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