 İzmir kazansın – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    İzmir kazansın

    İzmir kazansın

    Başbakan Binali Yıldırım, “Statların önündeki tüm engelleri açalım. Selamımı söyleyin çeksin davaları. İzmir için herkes fedakarlık yapmalı” dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Ofisi'nde Göztepe'ye yapılacak 20 bin kişi kapasiteli statla ilgili toplantı yaptı. Stat hakkında bilgi alan Başbakan Yıldırım, İzmir'de Karşıyaka ve Göztepe'ye yapılacak statlarla ilgili tartışmaların gündemi işgal ettiğini belirterek, "Yapılması gereken işler de gecikiyor, erteleniyor, engeller çıkarılıyor. Sonunda kaybeden İzmir oluyor. Bu projeler şimdiye kadar çoktan bitebilirdi ancak maalesef hukuki süreçlerden dolayı gecikmeler oluyor." dedi. Başbakan Yıldırım herkesin fedakarlık yapması gerektiğini belirterek, "Bırakın İzmir'i de statları yapalım. Siz bırakın da şu davaları, statların önündeki engelleri aşalım. (Aziz Kocaoğlu'nu kastederek) Selamımı söyleyin çeksin artık şu davaları, çok zaman kaybettik" dedi.

    ?GÖZTEPE'NİN STADI 2018'E YETİŞECEK
    Başkanı Mehmet Sepil, toplantıda Göztepe Stadı'nı 365 gün yaşayan bir yer olarak tasarladıklarını söyledi. Sepil, "Stat gençlere, çevre halkına 365 gün hizmet edecek. İnşallah 2018-19 sezonuna yetiştireceğiz" diye konuştu.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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