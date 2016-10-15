İzmir kazansın
Başbakan Binali Yıldırım, “Statların önündeki tüm engelleri açalım. Selamımı söyleyin çeksin davaları. İzmir için herkes fedakarlık yapmalı” dedi.
?GÖZTEPE'NİN STADI 2018'E YETİŞECEK
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, toplantıda Göztepe Stadı'nı 365 gün yaşayan bir yer olarak tasarladıklarını söyledi. Sepil, "Stat gençlere, çevre halkına 365 gün hizmet edecek. İnşallah 2018-19 sezonuna yetiştireceğiz" diye konuştu.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:32
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
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