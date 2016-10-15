 Hedef seri yakalamak – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Hedef seri yakalamak

    Hedef seri yakalamak
    Başkanı Necip Çarıkçı, Denizli maçını kazanarak, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti. Çarıkçı, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:34
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