Göztepe İstanbul'u salladı
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Göztepe, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren tek golü 64. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 14 puanla liderliğe çıkan Göztepe'de maç sonu büyük sevinç yaşandı.
Ümraniyespor ise 3 puanla son sırada kaldı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler. Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Metin, Ahmet Ayaz
Ümraniyespor: Burak Öğür, Samet Asatekin, Oğuz Ceylan, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen (Dk. 56 Serdar Özbayraktar), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Nguzana (Dk. 56 Ömer Can Sokullu), Abeka (Dk. 77 Abdullah Halman), Merthan Açıl, Erol Yükseker
Göztepe: Günay Güvenç, Leo, Doğa Kaya (Dk. 84 Mehmet Umut Nayir), Fuchs, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Kone), Jahovic (Dk. 84 Lokman Gör), Gosso, Mehmet Erdem Uğurlu, Halil Akbunar, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl
Gol: Dk. 64 Jahovic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 73 İbrahim Akdağ, Dk. 76 Samet Asatekin (Ümraniyespor), Dk. 73 Gökhan Karadeniz, Dk. 84 Doğa Kaya, Dk. 90+3 Tayfur Bingöl (Göztepe)
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:21
- Aslan Bruma ile güldü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Cüneyt çakıra rağmen galip geldik. 2 sarı kart yedik Çok şükür kırmızı kart yok. Gençlerbirliği bize hiç faul yapmadı maaşallah.
- Aslan Bruma ile güldü
Toplam 3
Yorum
necmettin Üzülmez maç boyu teknik alan dışında, çizgi kenarında durdu. Ama hakemler görmedi!
- Aslan Bruma ile güldü
Toplam 3
Yorum
bal gencler oynadi balli galata kazandi,bruma olmasin bu takimda,ilk 10 a giremezler,en kisa zamanda brumanin sakatlanmasi dilegiyle.
Göztepe İstanbul'u salladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.