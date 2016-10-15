Göztepe İstanbul'u salladı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren tek golü 64. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 14 puanla liderliğe çıkan Göztepe'de maç sonu büyük sevinç yaşandı.



Ümraniyespor ise 3 puanla son sırada kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler. Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Metin, Ahmet Ayaz

Ümraniyespor: Burak Öğür, Samet Asatekin, Oğuz Ceylan, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen (Dk. 56 Serdar Özbayraktar), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Nguzana (Dk. 56 Ömer Can Sokullu), Abeka (Dk. 77 Abdullah Halman), Merthan Açıl, Erol Yükseker

Göztepe: Günay Güvenç, Leo, Doğa Kaya (Dk. 84 Mehmet Umut Nayir), Fuchs, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Kone), Jahovic (Dk. 84 Lokman Gör), Gosso, Mehmet Erdem Uğurlu, Halil Akbunar, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl

Gol: Dk. 64 Jahovic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 73 İbrahim Akdağ, Dk. 76 Samet Asatekin (Ümraniyespor), Dk. 73 Gökhan Karadeniz, Dk. 84 Doğa Kaya, Dk. 90+3 Tayfur Bingöl (Göztepe)