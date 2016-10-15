 Es-Es’e destek çığ gibi – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Es-Es’e destek çığ gibi

    Es-Es’e destek çığ gibi
    Seyircisiz oynayacağı maç için hatıra biletleri bastıran Eskişehirspor'a destekler çığ gibi büyüyor. Biletlere fabrikalardan, iş adamlarından, taraftara kadar herkesin büyük katkı verdiği öğrenildi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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