 Elazığ şans tanımadı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Elazığ şans tanımadı

    Elazığ şans tanımadı

    'in 7. haftasında yapılan maçta , 'u 2-0 yendi.

    'in 7. haftasında yapılan maçta , 'u 2-0 yendi.

    TFF 'in 7. haftasında Elazığspor, Bandırmaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Hakan Bilgiç ve 55.dakikada Çağrı Ortakaya kaydetti.

    Stat: Elazığ Atatürk

    Hakemler: Erkan Engin, Gökhan Memişoğlu, Bahtiyar Birinci

    Elazığspor: Serdar Kulbilge, Traore, Onur Güney, Ömer Yıldız (Dk. 86 Kenan Şahin), Hakan Bilgiç (Dk. 66 Mesut Saray), Ali Fırat Okur, Murat Kayalı (Dk. 79 Binya), Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Tom

    Bandırmaspor: Ali Türkan, Yiğit İsmail Gökoğlan (Dk. 59 Furkan Soyalp), Doğan Karakuş, Serkan Sözmen, Souza, Costa, Silva (Dk. 59 Amado), Emre Güngör, Kıvanç Karakaş (Dk. 77 David Deniz Kılınç), Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek

    Goller: Dk. 44 Hakan Bilgiç, Dk. 55 Çağrı Ortakaya (Elazığspor)

    Sarı kartlar: Dk. 23 Souza (Bandırmaspor), Dk. 78 Tom, Dk. 90 Onur Güney (Elazığspor)

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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