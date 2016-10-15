Elazığ şans tanımadı
TFF 1. Lig'in 7. haftasında yapılan maçta Elazığspor, Bandırmaspor'u 2-0 yendi.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında yapılan maçta Elazığspor, Bandırmaspor'u 2-0 yendi.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Elazığspor, Bandırmaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Hakan Bilgiç ve 55.dakikada Çağrı Ortakaya kaydetti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Erkan Engin, Gökhan Memişoğlu, Bahtiyar Birinci
Elazığspor: Serdar Kulbilge, Traore, Onur Güney, Ömer Yıldız (Dk. 86 Kenan Şahin), Hakan Bilgiç (Dk. 66 Mesut Saray), Ali Fırat Okur, Murat Kayalı (Dk. 79 Binya), Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Tom
Bandırmaspor: Ali Türkan, Yiğit İsmail Gökoğlan (Dk. 59 Furkan Soyalp), Doğan Karakuş, Serkan Sözmen, Souza, Costa, Silva (Dk. 59 Amado), Emre Güngör, Kıvanç Karakaş (Dk. 77 David Deniz Kılınç), Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek
Goller: Dk. 44 Hakan Bilgiç, Dk. 55 Çağrı Ortakaya (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Souza (Bandırmaspor), Dk. 78 Tom, Dk. 90 Onur Güney (Elazığspor)
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:08
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 13
Yorum
kiralik?kiralik gelmez buyuk paralar bende bunun adini sabri sarioglu sanmistim pardon
- Atiba'ya büyük sürpriz
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 atiba kardesim keske genc olub da 10 yil daha BESIKTAS´da oynaya bilseydin zaten senin gibi adami biz biraz zor buluruz birdaha ne gomez nede sosa yeri kolay dolmayacak tek adam bence atiba dir helal sana KARTAL yürekli adam atiba gercekten bizim TÜRK genc oyunucularin örnek alamsi gerek oyuncular adam bu yasta bile ben bitmeden bitmez diyor azim olarak cogu gence 10 basar saygilar ATIBA.
- Aboubakar zoru başardı
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 beyler yotub da videyosunu izleyin aynisi bunu nasil almislar hala anlamis deyilim bunu kim baskana alaim dedise yaziklar olsun ona arkadas insan hic videolarina bakmazmi arstirmazmi bundan birsey olmaz beyler seson sonuna kadar bu gol ortalamasinla ya 3-5 gol atarsa iyi sampiyon takima yada en büyük adaya böyle golcü lazim deyil verilen 6 mil.euroya yazik bundan bir cacikda olmaz benden demesi adamin önceki maclardan toplanan clibine baktim ordada adam gol kacirma rekoru kiriyor yazik buna verilen paraya ömer ve cenk oynatsinlar bu adam bos.
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