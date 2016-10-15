 Çıkış maçı olacak – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Çıkış maçı olacak

    Çıkış maçı olacak
    Balıkesir'de teknik direktör Can Cangök bugün oynayacakları Sivasspor maçında çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Cangök, "Hedefimize ulaşmak için çok çalışıyoruz" diye konuştu.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:34
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