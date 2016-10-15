 Altınordu evinde güldü – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Altınordu evinde güldü

    Altınordu evinde güldü

    'in 7. haftasında Altınordu, sahasında Mersin İdmanyurdu'nu 3-1 yendi.

    Stat: İzmir Atatürk

    Hakemler: Çağatay Şahan, Cumhur , Özgür Ertem

    Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Serkan Göksu (Dk. 46 Kenan Karışık), Abdulkadir Parmak, Umut Sözen (Dk. 74 Sertaç Çam), Üstün Bilgi (Dk. 82 Göksu Türkdoğan)

    Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Tolga Şahin (Dk. 71 Sinan Kaloğlu), Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan (Dk. 81 Ahmet Bener), Nurullah Kaya, Mahmut Metin (Dk.62 Kudbettin Tekin Oğrak), Gökhan Akkan, Güven Varol, Tita, Pedriel

    Goller: Dk. 60 Üstün Bilgi, Dk. 83 Sertaç Çam, Dk. 86 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), Dk. 90+1 Pedriel (Mersin İdmanyurdu)

    Sarı kartlar: Dk. 62 Güven Varol, Dk. 73 Hakan Olkan, Dk. 77 Abdulkadir Korkut (Mersin İdmanyurdu), Dk. 90 Kerim Alıcı (Altınordu)

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:33
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