Altınordu evinde güldü
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Altınordu, sahasında Mersin İdmanyurdu'nu 3-1 yendi.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Özgür Ertem
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Serkan Göksu (Dk. 46 Kenan Karışık), Abdulkadir Parmak, Umut Sözen (Dk. 74 Sertaç Çam), Üstün Bilgi (Dk. 82 Göksu Türkdoğan)
Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Tolga Şahin (Dk. 71 Sinan Kaloğlu), Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan (Dk. 81 Ahmet Bener), Nurullah Kaya, Mahmut Metin (Dk.62 Kudbettin Tekin Oğrak), Gökhan Akkan, Güven Varol, Tita, Pedriel
Goller: Dk. 60 Üstün Bilgi, Dk. 83 Sertaç Çam, Dk. 86 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), Dk. 90+1 Pedriel (Mersin İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Dk. 62 Güven Varol, Dk. 73 Hakan Olkan, Dk. 77 Abdulkadir Korkut (Mersin İdmanyurdu), Dk. 90 Kerim Alıcı (Altınordu)
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:33
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Toplam 1
Yorum
27bjk Bjk iyibir kadroya sahip.Fakat Necip olcay gibi yetenekleri sınırlı oyuncular artık gönderilmeli.Hırs mücadele herzaman yetmiyor.Oyun vizyonu ve yetenek cok önemli.özellikle Necip birtürlü aşama kaydedemedi, beklentilerin uzaginda kaldi. Netice itibariyle Bjk sabır kalesi veya denenme tahtasi olmamali...Kayseri macinda Bjk'ye basarilar...
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Toplam 6
Yorum
Kartal Besiktas 2-0 kazanacak mactan sonra grsz.beyler
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Toplam 6
Yorum
Ismail İNŞAALLAH ŞAMPİYON OLURUZ
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