TFF 1. Lig'de 7. haftanın ilk maçında Altınordu ile Mersin İdmanyurdu, yarın İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Ligde bu haftadan itibaren başlayacak televizyon yayınlarında ilk olarak Altınordu-Mersin İdmanyurdu maçı TRT Spor'dan canlı verilecek.
Altınordu'da sakatlığı bulunan Muhammed Emel, yarın forma giyemeyecek.
Resmi maçlarda en son 1986-1987 sezonunda karşılaşan iki ekip, yarın 15. kez mücadele edecek. Şu ana dek oynanan karşılaşmalarda Altınordu'nun 3, Mersin İdmanyurdu'nun 7 galibiyeti bulunurken, 4 müsabaka da berabere sona erdi.
Altınordu rakibiyle oynadığı son 9 maçta galibiyet alamadı. İzmir temsilcisi, Mersin İdmanyurdu karşısında son galibiyetini Süper Lig'de 16 Eylül 1967'de İzmir'de 2-1'lik sonuçla elde etmişti.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:26
- Riekerink'ten Advocaat yorumu
Toplam 2
Yorum
Egeli Riekerink yazılır Adam diye okunur
- Gol kralını kaptı
Toplam 1
Yorum
fatih galatasaray en dogru yolu secti galatasaray 5 sene icinde yurt disina futbolcu ithalati firmasi gibi olacak destekliyorum bjk fb ts de bu yolu izlemeli türk futbolu icin
- Helal sana Daçka
Toplam 1
Yorum
Ilker Helal olsun
TFF 1. Lig'de hafta İzmir'de açılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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