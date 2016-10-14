TFF 1. Lig'de hafta İzmir'de açılacak

Haftaya 7 puanla 13. sırada giren Mersin İdmanyurdu ile 6 puana sahip 14. durumdaki Altınordu, hakem Çağatay Şahan'ın yöneteceği müsabakada yarın saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.

Ligde bu haftadan itibaren başlayacak televizyon yayınlarında ilk olarak Altınordu-Mersin İdmanyurdu maçı TRT Spor'dan canlı verilecek.

Altınordu'da sakatlığı bulunan Muhammed Emel, yarın forma giyemeyecek.

Resmi maçlarda en son 1986-1987 sezonunda karşılaşan iki ekip, yarın 15. kez mücadele edecek. Şu ana dek oynanan karşılaşmalarda Altınordu'nun 3, Mersin İdmanyurdu'nun 7 galibiyeti bulunurken, 4 müsabaka da berabere sona erdi.

Altınordu rakibiyle oynadığı son 9 maçta galibiyet alamadı. İzmir temsilcisi, Mersin İdmanyurdu karşısında son galibiyetini Süper Lig'de 16 Eylül 1967'de İzmir'de 2-1'lik sonuçla elde etmişti.