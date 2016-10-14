 TFF 1. Lig'de hafta İzmir'de açılacak – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    'de hafta İzmir'de açılacak

    TFF 1. Lig'de hafta İzmir'de açılacak

    'de 7. haftanın ilk maçında Altınordu ile Mersin İdmanyurdu, yarın İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

    Haftaya 7 puanla 13. sırada giren Mersin İdmanyurdu ile 6 puana sahip 14. durumdaki Altınordu, hakem Çağatay Şahan'ın yöneteceği müsabakada yarın saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.

    Ligde bu haftadan itibaren başlayacak televizyon yayınlarında ilk olarak Altınordu-Mersin İdmanyurdu maçı TRT 'dan canlı verilecek.

    Altınordu'da sakatlığı bulunan Muhammed Emel, yarın forma giyemeyecek.

    Resmi maçlarda en son 1986-1987 sezonunda karşılaşan iki ekip, yarın 15. kez mücadele edecek. Şu ana dek oynanan karşılaşmalarda Altınordu'nun 3, Mersin İdmanyurdu'nun 7 galibiyeti bulunurken, 4 müsabaka da berabere sona erdi.

    Altınordu rakibiyle oynadığı son 9 maçta galibiyet alamadı. İzmir temsilcisi, Mersin İdmanyurdu karşısında son galibiyetini Süper Lig'de 16 Eylül 1967'de İzmir'de 2-1'lik sonuçla elde etmişti.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:26
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