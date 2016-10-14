 Çıkışa geçeceğiz – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Çıkışa geçeceğiz

    Çıkışa geçeceğiz

    “İyi bir hava yakaladık. Çok iyi çalışıyoruz. Manisa maçıyla birlikte çıkışımız başlayacak”

    . Lig ekiplerinden Adana Demir'in yeni hocası Engin İpekoğlu, Manisa deplasmanı öncesi iddialı konuştu. Manisa'nın iyi bir takım olduğunu belirten İpekoğlu, "İyi bir hava yakaladık. Çok iyi çalışıyoruz. Bu karşılaşma ile birlikte çıkışa geçmek istiyoruz" açıklamasını yaptı. Geçen sezon Adanaspor'u Süper Lig'e çıkaran İpekoğlu, şimdi sıranın Demirspor'a geldiğini de sözlerine ekledi.

    Başkan da iddialı
    Başkan Sedat Sözlü de Manisa maçı öncesi iddialı konuştu: Manisa maçıyla seri galibiyetlere başlayıp hedefimiz olan zirveye yerleşeceğiz. Takımdaki aile havasını sahaya yansıtmak istiyoruz.

    Altınordu'da rotasyon
    Yarın Mersin İdmanyurdu ile puan mücadelesi yapacak olan Altınordu'da sakatlar iyileşince takım kadrosunda da değişiklik olacağı öğrenildi. Sakatlıktan yeni çıkan Erdoğan'ın performansı teknik heyeti mutlu etti. Sol dizinde ödem olan Muhammed ise bu hafta yok.

    Maçın saati değiştirildi
    , Sivasspor karşılaşmasını kazanıp beyaz bir sayfa açmak istiyor. Teknik direktör Can Cangök, "Taraftarlarımızın desteği ile bu engeli kayıpsız geçmek istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan karşılaşmanın başlama saati 17.00'den 16.30'a alındı.

    Şanlıurfaspor iddialı
    pazar günkü Y.Malatya maçı için günde iki çalışma yaparak hazırlanıyor. Şanlıurfaspor şube sorumlusu Mehmet Büyükfırat, "İç sahadaki namağlup unvanımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

    Samsunspor tam gaz
    , yeni teknik direktörü Osman Özköylü yönetiminde pazar günü oynayacağı Büyükşehir Gaziantepspor deplasmanının hazırlıklarını aralıksız sürdürdü. Tedavisi süren N'diaye düz koşu yaparken Ercan çalışmaya katılmadı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:54
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