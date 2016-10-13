 Yeni Malatyasporlu Pereira'nın hedefi Süper Lig – Fotomaç – 13 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yeni Malatyasporlu Pereira'nın hedefi Süper Lig

    Yeni Malatyasporlu Pereira'nın hedefi Süper Lig

    Ligde oynadığı son maçta ’u yenerek liderlik koltuğuna oturan Yeni 'da büyük önem taşıyan müsabakasının hazırlıkları sürüyor.

    Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan takımın Fransız oyuncusu , Malatya alıştığını ve Yeni ile birlikte Süper Lig'e çıkacağına inandığını söyledi.

    "Tecrübelerimi kullanarak bu lige adapta olacağım"
    Pereira, takım olarak iyi bir gidişatlarının olduğunu belirterek, "Öncelikle güzel bir ortamda bulunduğumu belirtmeliyim. Tabi 'ye ilk geldiğim için bir alışma evrem oldu. Ancak buraya alışmam uzun sürmedi. Güzel bir ortamımız var. Takım olarak güzel bir gidişat yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Türkiye'de İspanya kadar büyük bir ülke. Ama lig olarak, seviye olarak, maçlara hazırlanma olarak tabi ki biraz farklılar var. Zorluk olarak benzer yönleri de var. Bütün tecrübelerimi kullanarak bu lige adapta olacağım. Bu ligi gittikçe daha iyi öğreneceğim" dedi.

    "Burada çok mutluyum"
    Pereira, takımıyla birlikte Süper Lig'e çıkmak istediğini kaydederek, "Takımımla birlikte Süper Lig'e çıkmak istiyorum. Bu şehrin bunu hak ettiğini düşünüyorum. Süper Lig'e çıkarak da Türkiye'de gerekli saygıyı göreceğime inanıyorum. Burada çok mutluyum" diye konuştu.

    "İstediğinizi verebilmek bu ligdeki anlayışla biraz zor olabiliyor"
    Fransız oyuncu, ligin zorluğuna fiziksel olarak alışmaya çalıştığını da ifade ederek, "Ligin zorluğuna fiziksel olarak alışmaya çalışıyorum. Ayrıca istediğinizi verebilmek bu ligdeki anlayışla biraz zor olabiliyor. Tabi ligi, oyun anlayışı ve sahaları iyice öğrendiğim zaman daha farklı bir Pereira izleteceğim herkese" şeklinde konuştu.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni Malatyasporlu Pereira'nın hedefi Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.