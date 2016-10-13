Yeni Malatyasporlu Pereira'nın hedefi Süper Lig
Ligde oynadığı son maçta Balıkesirspor’u yenerek liderlik koltuğuna oturan Yeni Malatyaspor'da büyük önem taşıyan Şanlıurfaspor müsabakasının hazırlıkları sürüyor.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan takımın Fransız oyuncusu Michael Pereira, Malatya alıştığını ve Yeni malatyaspor ile birlikte Süper Lig'e çıkacağına inandığını söyledi.
"Tecrübelerimi kullanarak bu lige adapta olacağım"
Pereira, takım olarak iyi bir gidişatlarının olduğunu belirterek, "Öncelikle güzel bir ortamda bulunduğumu belirtmeliyim. Tabi Türkiye'ye ilk geldiğim için bir alışma evrem oldu. Ancak buraya alışmam uzun sürmedi. Güzel bir ortamımız var. Takım olarak güzel bir gidişat yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Türkiye'de İspanya kadar büyük bir ülke. Ama lig olarak, seviye olarak, maçlara hazırlanma olarak tabi ki biraz farklılar var. Zorluk olarak benzer yönleri de var. Bütün tecrübelerimi kullanarak bu lige adapta olacağım. Bu ligi gittikçe daha iyi öğreneceğim" dedi.
"Burada çok mutluyum"
Pereira, takımıyla birlikte Süper Lig'e çıkmak istediğini kaydederek, "Takımımla birlikte Süper Lig'e çıkmak istiyorum. Bu şehrin bunu hak ettiğini düşünüyorum. Süper Lig'e çıkarak da Türkiye'de gerekli saygıyı göreceğime inanıyorum. Burada çok mutluyum" diye konuştu.
"İstediğinizi verebilmek bu ligdeki anlayışla biraz zor olabiliyor"
Fransız oyuncu, ligin zorluğuna fiziksel olarak alışmaya çalıştığını da ifade ederek, "Ligin zorluğuna fiziksel olarak alışmaya çalışıyorum. Ayrıca istediğinizi verebilmek bu ligdeki anlayışla biraz zor olabiliyor. Tabi ligi, oyun anlayışı ve sahaları iyice öğrendiğim zaman daha farklı bir Pereira izleteceğim herkese" şeklinde konuştu.
"Tecrübelerimi kullanarak bu lige adapta olacağım"
Pereira, takım olarak iyi bir gidişatlarının olduğunu belirterek, "Öncelikle güzel bir ortamda bulunduğumu belirtmeliyim. Tabi Türkiye'ye ilk geldiğim için bir alışma evrem oldu. Ancak buraya alışmam uzun sürmedi. Güzel bir ortamımız var. Takım olarak güzel bir gidişat yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Türkiye'de İspanya kadar büyük bir ülke. Ama lig olarak, seviye olarak, maçlara hazırlanma olarak tabi ki biraz farklılar var. Zorluk olarak benzer yönleri de var. Bütün tecrübelerimi kullanarak bu lige adapta olacağım. Bu ligi gittikçe daha iyi öğreneceğim" dedi.
"Burada çok mutluyum"
Pereira, takımıyla birlikte Süper Lig'e çıkmak istediğini kaydederek, "Takımımla birlikte Süper Lig'e çıkmak istiyorum. Bu şehrin bunu hak ettiğini düşünüyorum. Süper Lig'e çıkarak da Türkiye'de gerekli saygıyı göreceğime inanıyorum. Burada çok mutluyum" diye konuştu.
"İstediğinizi verebilmek bu ligdeki anlayışla biraz zor olabiliyor"
Fransız oyuncu, ligin zorluğuna fiziksel olarak alışmaya çalıştığını da ifade ederek, "Ligin zorluğuna fiziksel olarak alışmaya çalışıyorum. Ayrıca istediğinizi verebilmek bu ligdeki anlayışla biraz zor olabiliyor. Tabi ligi, oyun anlayışı ve sahaları iyice öğrendiğim zaman daha farklı bir Pereira izleteceğim herkese" şeklinde konuştu.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
Yeni Malatyasporlu Pereira'nın hedefi Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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